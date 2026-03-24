Quiénes son hoy, martes 24 de marzo los tres invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras arrancar la semana con la visita de Belén Esteban y Eva Arguiñano, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió a la concursante y la jueza de 'Top Chef: Famosos al horno', reencontrándose con la de Paracuellos casi un año después de su última visita al espacio, cuando acudió junto a María Patiño para promocionar la llegada de 'La familia de la tele' a las tardes de La 1.

La visita del dúo se tradujo en un 11% de share y 1.319.000 espectadores este lunes, mientras que 'El Hormiguero' arrancó la semana recuperando el liderazgo consiguiendo firmar un 14% de share y 1.717.000 espectadores gracias a la visita de Omar Montes. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.3% de cuota de pantalla y 1.138.000 seguidores en el access de Telecinco días antes de su décimo aniversario.

Malena Alterio, Carmen Ruiz y Linaje, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

Pero qué invitada visita hoy, martes 24 de marzo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Carmen Maura, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'Calle Málaga', la nueva película que protagoniza y que llegará a los cines el próximo 1 de abril. Por su parte, David Broncano recibirá a Carmen Ruiz, Malena Alterio y el grupo Linaje.

Carmen Ruiz y Malena Alterio visitarán 'La Revuelta' este martes para presentar su nueva obra de teatro 'La vida extraordinaria'. En esta nueva producción, dirigida por Mariano Teconi Blanco, el dúo de actrices interpreta el papel de dos amigas con dos vidas de lo más ordinarias que de repente dan un giro de 180 grados a su día a día gracias a la literatura.

El tramo final de la noche queda reservado para Linaje, un grupo de rock emergente procedente de Berriozar (Navarra). La banda rock liderada por Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero, vocalista, letrista y fundador de Marea, será la encargada de despedir la noche junto a David Broncano con una actuación en directo de alguno de sus temas procedentes de 'Desataron a los perros', su disco debut publicado en 2025.