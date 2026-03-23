Crítica atronadora del público de 'La Revuelta' a Belén Esteban por lo que ha hecho con Eva Arguiñano

Belén Esteban ha regresado este lunes a 'La Revuelta' junto a Eva Arguiñano para repasar su concurso en 'Top Chef: Dulces y famosos', donde continúa poniendo a prueba sus dotes de repostería semana tras semana. Y si bien la de Paracuellos ha llegado cargada de energía a su octava visita a David Broncano, el público ha emitido una clara sentencia sobre su actitud durante la entrevista, relegando a la chef en todo momento a segundo plano sin permitirle a penas intervenir.
"La última vez vine con 'La familia de la tele' que duró 36 días, pero bueno no pasa nada. En la vida todo es probar, vine con María Patiño que le mando un beso", ha recordado la televisiva en un punto de la entrevista cuando aún no habían tomado asiento, aparcando por completo la promoción de 'Top Chef' para rememorar sus anteriores visitas al espacio de Broncano.
Aluvión de críticas a Belén Esteban en redes por su actitud en 'La Revuelta': "Es insoportable"
Y lejos de abandonar el tema, Belén Esteban ha comenzado a charlasr largo y tendido con el humorista sobre la fugaz estancia del magacín de LA OSA Producciones en las tardes de La 1. "Guardo bueno recuerdo de Televisión Española, de mis compañeros pero te digo una cosa David. Y no voy a hacer la pelota porque no sé, pero yo cada vez que vengo a Broncano...", ha tratado de explicar antes de que la chef le cortase.
"Belén, hemos venido a promocionar eh, yo lo digo por si acaso", le ha recordado Eva Arguiñano despertando risas entre el público mientras David Broncano también trataba de reconducir la entrevista. Sin embargo, desde casa la escena se ha vivido con menos risas y más críticas contundentes a la actitud de la de Paracuellos, que ha sido incapaz de ceder el turno de palabra durante toda la entrevista.
"Breve recordatorio de que cada vez que aparece Belén Esteban en 'La Revuelta', el programa hace menos audiencia", ha subrayado un espectador en X, manifestando su hastío con la antigua colaboradora de 'Sálvame'. "La necesidad de Belén de ser el centro de atención constante y la manera en la que cortocircuita en cuanto encadena una frase larga. No ha cambiado desde que dejó plantados a los otros", ha escrito otro usuario de la plataforma.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.