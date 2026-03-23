Crítica atronadora del público de 'La Revuelta' a Belén Esteban por lo que ha hecho con Eva Arguiñano

Belén Esteban ha regresado este lunes a 'La Revuelta' junto a Eva Arguiñano para repasar su concurso en 'Top Chef: Dulces y famosos', donde continúa poniendo a prueba sus dotes de repostería semana tras semana. Y si bien la de Paracuellos ha llegado cargada de energía a su octava visita a David Broncano, el público ha emitido una clara sentencia sobre su actitud durante la entrevista, relegando a la chef en todo momento a segundo plano sin permitirle a penas intervenir.

"La última vez vine con 'La familia de la tele' que duró 36 días, pero bueno no pasa nada. En la vida todo es probar, vine con María Patiño que le mando un beso", ha recordado la televisiva en un punto de la entrevista cuando aún no habían tomado asiento, aparcando por completo la promoción de 'Top Chef' para rememorar sus anteriores visitas al espacio de Broncano.

Aluvión de críticas a Belén Esteban en redes por su actitud en 'La Revuelta': "Es insoportable"

Y lejos de abandonar el tema, Belén Esteban ha comenzado a charlasr largo y tendido con el humorista sobre la fugaz estancia del magacín de LA OSA Producciones en las tardes de La 1. "Guardo bueno recuerdo de Televisión Española, de mis compañeros pero te digo una cosa David. Y no voy a hacer la pelota porque no sé, pero yo cada vez que vengo a Broncano...", ha tratado de explicar antes de que la chef le cortase.

"Belén, hemos venido a promocionar eh, yo lo digo por si acaso", le ha recordado Eva Arguiñano despertando risas entre el público mientras David Broncano también trataba de reconducir la entrevista. Sin embargo, desde casa la escena se ha vivido con menos risas y más críticas contundentes a la actitud de la de Paracuellos, que ha sido incapaz de ceder el turno de palabra durante toda la entrevista.

"Breve recordatorio de que cada vez que aparece Belén Esteban en 'La Revuelta', el programa hace menos audiencia", ha subrayado un espectador en X, manifestando su hastío con la antigua colaboradora de 'Sálvame'. "La necesidad de Belén de ser el centro de atención constante y la manera en la que cortocircuita en cuanto encadena una frase larga. No ha cambiado desde que dejó plantados a los otros", ha escrito otro usuario de la plataforma.

Eva Arguiñano me cae bien pero Belén Esteban ya no la trago. Su afán de protagonismo es insufrible. #LaRevuelta https://t.co/MKS5Iuywpj — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) March 23, 2026

Breve recordatorio de que cada vez que aparece Belén Esteban en #LaRevuelta, el programa hace menos audiencia https://t.co/W4rvCbAkxq — Alejandro Morales Navas 🐢🦦 (@alemn1138) March 23, 2026

La necesidad de Belén de ser el centro de atención constante y la manera en la que cortocircuita en cuanto encadena una frase larga. No ha cambiado desde que dejó plantados a los otros #LaRevuelta — 👹𝖒𝖔𝖘𝖙 𝖜𝖆𝖓𝖙𝖊𝖉👹 (@himbospooky) March 23, 2026

El egocentrismo de Belén Esteban es insoportable y está con el freno de mano #Larevuelta — Iparra 🇪🇦 (@JorkinIparra) March 23, 2026

Belén Esteban, dispuesta a participar en #LaRevuelta en la próxima temporada aprovechando para saludar a sus ex-compañeros del pisito pic.twitter.com/Ie3nVkz0kE — Diego. (@cabriadiego) March 23, 2026

Belén Esteban, sobre 'La Familia de la Tele': Fue un mal sueño' #LaRevuelta pic.twitter.com/r3V9kgE0oo — Diego. (@cabriadiego) March 23, 2026

https://twitter.com/mirmidon_/status/2036195789479842106?s=46&t=OAJ91T_Kd0DmURPNjeAGHA

Que ganas de protagonismo Belén. Acuérdate de que Eva también está ahí, pesada. #LaRevuelta — Kira (@kira_cabanas) March 23, 2026

Tío es que manda callar al presentador, a los colaboradores, Eva se tiene que sentar porque no puede hablar....



Belén es petarda como ella sola #LaRevuelta — 👹𝖒𝖔𝖘𝖙 𝖜𝖆𝖓𝖙𝖊𝖉👹 (@himbospooky) March 23, 2026

Mi padre y yo estamos por cambiar de canal. @BelenEstebanM solo quiere hablar ella y nada más. #LaRevuelta — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) March 23, 2026

Eva Arguiñano está pasando un rato muy incómodo pero está haciendo un papelón y lo disimula. El sentarse en segundo plano ya ha sido el colmo mientras la otra monopoliza el programa. #LaRevuelta — Ruiseñor 🦅🧐 (@HolaSalu3) March 23, 2026

Broncano, esa señora que no deja de hablar a nadie y que va de guay por la vida, le podías dar la boleta ya.

Narcisista e insoportable la Esteban.#LaRevuelta — Eladio Enrique (@3Boanerges) March 23, 2026