¿Quiénes son hoy, lunes 23 de marzo los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE?

Tras cerrar la semana por todo lo alto con una doble emisión especial que tuvo como protagonistas a Pedro Almodóvar y Pablo Carbonell, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al director de cine en la víspera del estreno de su nueva película 'Amarga Navidad' y alargó su horario habitual con una segunda entrevista al humorista.

La visita del cineasta se tradujo en un 13.5% de share y 1.595.000 espectadores, coronándose como lo más visto de la noche del jueves por encima de 'El Hormiguero', que despidió la semana con un 12.9% de share y 1.594.000 espectadores gracias a la visita de Rodolfo Sancho Y Megan Montaner. Por su parte, el tramo express de 'Supervivientes 2026' consiguió firmar un 8.6% de cuota de pantalla y 1.061.000 seguidores.

Belén Esteban y Eva Arguiñano, las invitadas de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 23 de marzo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Omar Montes, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo tema junto a Juan Magán, una versión actualizada del éxito 'Ayer la vi' que llega catorce años después de su estreno. Por su parte, David Broncano recibirá a Belén Esteban y Eva Arguiñano.

La conocida como princesa del pueblo desde su etapa dorada en 'Sálvame' se reencontrará con David Broncano casi un año después de su última visita, cuando acudió junto a María Patiño' para celebrar la llegada de 'La familia de la tele' a TVE. Ahora, la de Paracuellos regresa a 'La Revuelta' en mitad de su concurso en 'Top Chef: Dulces y famosos', donde continúa poniendo a prueba sus dotes de repostería desde enero.

Pero la vieja amiga del programa no acude sola, en esta ocasión le acompaña Eva Arguiñano, la repostera y cocinera que se encarga de decidir el futuro de los concursantes en el talent culinario, pues conforma el panel de jurado de 'Top Chef' junto a Paco Roncero y el pastelero argentino Osvaldo Gross. Así lo ha confirmado RTVE este lunes, cambiando de nuevo la estrategia de los invitados de 'La Revuelta' y anunciando con horas de antelación la visita del dúo.