Pedro Almodóvar descoloca a Broncano al decirle por qué tenía tanto miedo de ir a 'La Revuelta': "No hablo mucho de ti"

Pedro Almodóvar ha acudido a 'La Revuelta' por primera vez como invitado este jueves en la víspera del estreno de 'Amarga Navidad', su nueva película protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia que llega a los cines este viernes 13 de marzo. Y durante su reencuentro con David Broncano, el cineasta no ha tardado en confesar su

"Yo tengo la conciencia natural de alguien que vive en esta época y está aterrorizado. Más allá de eso, como hay gente como tú que hacéis estos programas tan divertidos pues hoy estoy en modo divertido. Pero cuando llego a casa me preocupo mucho mirando la televisión", ha comenzado confesando el cineasta justo después de entregar sus regalos al humorista, entre ellos, un flan que no han dudado en devorar delante del público.

Pedro Almodóvar en 'La Revuelta': "No sé cuánto es, pero me queda menos que hace diez años"

Entonces, Pedro Almodóvar se ha sincerado de lleno con el conductor de 'La Revuelta' sobre el principal miedo que tenía de cara a su paso por el programa. "No soy muy televisivo, de hecho es un misterio que esté tan suelto aquí contigo porque he perdido la experiencia del ritmo de la televisión, te lo digo en serio", ha asegurado el invitado. "Pero si estás especialmente dinámico, yo te veo muy bien", ha insistido David Broncano despertando aplausos entre el público para el director.

Pedro Almodóvar: "Vivo bastante aislado. Echo de menos los 80 por la enorme libertad que había" #LaRevuelta pic.twitter.com/3EiiwpuMcQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2026

"He apuntado Broncano por si se me olvida, porque reconozco, y esto lo digo humildemente, que no he hablado mucho de ti, entonces tenía que apuntarlo", ha confesado entonces el manchego algo nervioso, reiterando que ha perdido experiencia en los platós de televisión. "Venía un poco asustado", ha comentado más tarde desde el patio de butacas Agustín Almodóvar, que se encontraba entre el público para apoyar a su hermano.

Ha sido entonces cuando se ha pronunciado sobre la etapa final de su carrera, que intenta exprimir desde hace unos años. "Desde la pandemia no he parado de trabajar ni un solo día. En ese momento comencé a ser consciente del tiempo que me queda, que no sé cuanto es, pero me queda menos que hace diez años", ha confesado Pedro Almodóvar a sus 76 años.

Y cuando ha llegado la hora de las preguntas clásicas, Pedro Alomdóvar se ha mostrado más que transparente. "La respuesta es muy sencilla y es que no tengo ni idea. Tengo una gran casa de 400 metros en Madrid, tengo en el campo una casa estupenda. No he comprado coches, ni caballos. Mi afición es el arte, tengo nombre muy grandes en casa", ha confesado a la hora de contestar a la cuestión sobre su patrimonio.

"No tengo ni la remota idea, tampoco se cuánto gano por cada película", insistía el invitado, asegurando que es su hermano quién controla sus fianzas. Un apunte que David Broncano ha aprovechado para preguntar a Agustín por la cifra exacta. "No hace falta, no lo quiero hacer público", ha espetado el invitado mientras su hermano confirmaba que no tiene ninguna idea de sus finanzas.

"He estado pendiente de esa pregunta y me he visto un par de programas tuyos con personas de cierta edad", ha comenzado señalando sobre la pregunta del sexo para tratar de librarse. "A mí me gustaría que tú si la respondieses", ha advertido Broncano. "Yo diría un cero directamente, tal cual. Con una tranquilidad absoluta. Siento decepcionarte", ha resuelto Pedro Almodóvar.