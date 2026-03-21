La prueba irrefutable del acercamiento de Belén Esteban a Mediaset tres años después del traumático fin de 'Sálvame'

Tras desvincularse del universo 'Sálvame' de forma definitiva con su salida de 'No somos nadie' meses antes de su cancelación y concluir las grabaciones de 'Top Chef', Belén Esteban asegura no tener ningún interés en volver a televisión, por el momento. Sin embargo, en unas recientes declaraciones, la de Paracuellos ha vuelto a quitar hierro a su enfrentamiento con Mediaset confesándose como espectadora habitual de 'De viernes'.

Una confesión que llega meses después de su declaración de intenciones en el extinto espacio de TEN, cuando aseguró ante sus compañeros que, si recibiese una oferta de Telecinco, la aceptaría sin dudarlo. Cabe recordar que la televisiva, junto a María Patiño y compañía, regresaron al proyecto de streaming de LA OSA Producciones el pasado septiembre tras el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE con un elenco marcado por las bajas.

Belén Esteban: "Es verdad que soy más de 'De viernes' que de 'El Desafío"

"Me fui de TEN el 15 de noviembre y acabó lo de 'Top Chef' a finales de enero. Entonces, estoy muy feliz cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija, y de mí, sobre todo", ha explicado Belén Esteban en unas recientes declaraciones para Europa Press, reaccionando también al fichaje de Jesulín de Ubrique en la nueva edición de 'Tu cara me suena'. "No me he enterado", ha confesado.

Belén Esteban reaparece tras su año sabático en TV:



“Estoy muy feliz, televisión por ahora no quiero. Yo soy más de De Viernes que de El Desafío. Me alegro por Jesulín y María José. Muy agradecida a Telecinco a pesar de todo el dolor que pasé” pic.twitter.com/YGNxQkX07W — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) March 19, 2026

"¿Cantará 'Toda, toda'? Seguro que lo hace bien. Pues yo me alegro. Mira, todo lo que sea trabajo, yo me alegro la verdad", señalaba la antigua colaboradora de 'Sálvame', pronunciándose de igual manera sobre el debut televisivo de María José Campanario. "Es verdad que yo soy más de 'De Viernes' que de 'El Desafío', pero es verdad que te saltan muchas cosas en TikTok y lo ves", ha señalado, protagonizando un nuevo acercamiento a Telecinco.

Y es que, pese a que junto a sus compañeros en 'Ni que fuéramos' se mostró más que crítica con el espacio conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta, Belén Esteban no ha evitado confesarse seguidora habitual del formato de Telecinco por encima del concurso de pruebas presentado por Roberto Real en Antena 3. "Yo me alegro mucho de que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón", reiteraba sobre la que durante años ha sido su archienemiga.

"Yo estoy muy contenta. O sea, yo quiero que estemos todos bien. Mira, él tiene su familia, Jesús con María José, que me alegro. Yo con mi marido Miguel, que para mí es mi apoyo de lo más. Yo estoy contenta, yo creo que las cosas pasadas están pasadas. Ya está", se limitaba a señalar Belén Esteban, lanzando también un mensaje para sus antiguos compañeros.

"Yo estoy muy agradecida a 'Sálvame', muy agradecida a TEN, muy agradecida a 'Top Chef' y muy agradecida y después de todo el dolor que pasé a Telecinco, la verdad. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco", ha reiterado, volviendo a pronunciarse con buenas palabras sobre la cadena a la que llegaron a denunciar públicamente desde 'La Revuelta' por su "ingrata" despedida después de 14 años reinando en las tardes.

Sin embargo, pese a sus buenas palabras sobre Mediaset casi tres años después de la cancelación de 'Sálvame', la de Paracuellos ha reiterado su intención de mantenerse alejada de los platós disfrutando de su familia después de décadas en la pequeña pantalla. "Sigo trabajando en Instagram pero televisión por ahora no quiero. Estoy muy bien, estoy muy feliz", ha resuelto la princesa del pueblo.