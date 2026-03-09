RTVE se apresura con 'MasterChef 14': La 1 anuncia ya su inminente estreno con un cambio crucial en sus 13 años

Los fogones de 'MasterChef' están a punto de volver a encenderse en TVE con el estreno de su décimo cuarta edición. Y es que La 1 ya ha arrancado la promoción del regreso del talent de cocina producido por Shine Iberia para muy pronto.

Así, 'MasterChef' regresará en las próximas semanas al prime time de La 1 para tomar el relevo de alguna de las apuestas que están en emisión. En este caso, cabe señalar que 'DecoMasters' encara ya su recta final y cuyo desenlace se espera para el lunes 30 de marzo.

Otro de los productos que está a punto de concluir su emisión en La 1 es 'The Floor'. Tras su parón de la semana pasada, el concurso de Chenoa regresa este martes a la parrilla con su sexta entrega, con lo que su último programa está previsto para el martes 24 de marzo.

Por ahora, La 1 no muestra imágenes de la décimo cuarta edición de 'MasterChef', que está marcada por un cambio crucial la salida de Samantha Vallejo-Nágera como jurado después de 13 años y su relevo por Marta Sanahuja (Delicious Martha), sino que solo emite una cortinilla en la que diferentes productos aparecen girando dentro de la "M" característica del programa.

Marta Sanahuja toma el relevo de Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef 14'

Como decimos, la nueva edición de 'MasterChef' contará con la incorporación de Marta Sanahuja al jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz después de la histórica marcha de Samantha Vallejo-Nágera, que deja el programa para iniciar una nueva vida profesional fuera del talent de cocina.

"Me encuentro bien, con una sensación de libertad muy bonita. Han sido 13 años increíbles, pero también de muchísimo trabajo. 'MasterChef' ha sido una experiencia fabulosa, más de una década entregada al máximo y, ahora siento que empieza una etapa en la que podré recoger lo que he sembrado y tener más libertad para elegir lo que quiero hacer", explicaba recientemente Samantha Vallejo-Nágera en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

"Me están llamando de productoras y programas muy distintos, y estoy escuchando ideas para decidir qué hago. Voy a seguir haciendo tele. Esto no se ha acabado para mí, porque me apasiona. Quiero probar de todo y pasármelo bien: actuar, cantar, bailar, cocinar, ser jurado… lo que haga falta", añadió la hermana de Colate, que no dudó además en lanzar un dardo a su ex programa. "Tengo mucha energía y 'Masterchef' me costaba, bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos", añadía.