Audiencias

Alerta roja en La 1 de RTVE, que se hunde sin freno en audiencias con 'DecoMasters' mientras 'Casados' no toca techo

por Pedro Jiménez

La 1 de RTVE se descalabra en audiencias con 'DecoMasters', su enésimo talent show con famosos de alto caché. El formato se desploma estrepitosamente a un 7,9% y con poco más de 400 mil espectadores congregados. Fue prácticamente duplicado por 'Casados a primera vista', que no para de crecer en Telecinco (14,8%)

'DecoMasters' se hunde frente a 'Casados a primera vista'
'DecoMasters' se hunde frente a 'Casados a primera vista' | Montaje El Televisero

'Casados a primera vista' no tiene techo en Telecinco, confirmándose una semana más como el formato revelación de la temporada en la cadena. Su séptima entrega registró un 14,8%, máximo en cuota de pantalla, y congregó a casi 900 mil telespectadores de media aun concluyendo al filo de las dos de la madrugada. 

Nuevamente lideró su franja de emisión, como viene sucediendo en todas y cada una de las siete semanas que lleva en antena, y se impuso con autoridad a todos sus competidores. 'En tierra lejana' marcó un 12,3% y 'DecoMasters' cayó a mínimo histórico con un desastroso 7,9% y apenas 439.000 seguidores. La cifra en este parámetro es realmente desoladora. 

En estricta competencia entre la serie turca de Antena 3 y el reality de parejas de Telecinco, es decir, de 23:18 a 00:57 horas, los resultados quedaron así: 12,3% vs 13,3%. De modo que la oferta de Mediaset alcanzó el liderazgo de manera absoluta, destacando en jóvenes con más de un 27%.

Con todo, mientras 'Casados a primera vista' no frena su tendencia ascendente capítulo tras capítulo, en la otra cara de la moneda se encuentra el talent de reformas y decoración de La 1 de RTVE con ese demoledor índice de share del 7,9%. Un enésimo formato con famosos de alto caché que vuelve a pinchar estrepitosamente y que en su última entrega solo fue capaz de convocar a 439.000 fieles.

En definitiva, un batacazo en audiencias sin paliativos, pues el programa, que se saldó con la expulsión de Colate y Samantha Vallejo-Nágera, se situó más de cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 12,3% de cuota gracias a sus consolidadas mañanas y tardes.

'DecoMasters', espacio producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por la actriz Patricia Montero, se convierte así en el gran fracaso de la cadena pública en lo que llevamos de 2026 y de la presente temporada. Esta ha sido la evolución de las audiencias del talent: 

  • Programa 1 - 11,2% y 752.000
  • Programa 2 - 11,8% y 772.000
  • Programa 3 - 8,6% y 496.000
  • Programa 4 - 9,9% y 628.000
  • Programa 5 - 9,1% y 554.000
  • Programa 6 - 7,9% y 439.000

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Más Información

Capítulo 7 de 'Casados a primera vista'

Desconcierto con 'Casados a primera vista' ante el giro radical en el futuro de una de sus parejas más sonadas

Eva Callejo
Concursantes de 'DecoMasters' en la expulsión.

'DecoMasters' sorprende con sus concursantes repescados en TVE y despide a su pareja más polémica

El Televisero

Últimas noticias