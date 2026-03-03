Alerta roja en La 1 de RTVE, que se hunde sin freno en audiencias con 'DecoMasters' mientras 'Casados' no toca techo

'Casados a primera vista' no tiene techo en Telecinco, confirmándose una semana más como el formato revelación de la temporada en la cadena. Su séptima entrega registró un 14,8%, máximo en cuota de pantalla, y congregó a casi 900 mil telespectadores de media aun concluyendo al filo de las dos de la madrugada.

Nuevamente lideró su franja de emisión, como viene sucediendo en todas y cada una de las siete semanas que lleva en antena, y se impuso con autoridad a todos sus competidores. 'En tierra lejana' marcó un 12,3% y 'DecoMasters' cayó a mínimo histórico con un desastroso 7,9% y apenas 439.000 seguidores. La cifra en este parámetro es realmente desoladora.

En estricta competencia entre la serie turca de Antena 3 y el reality de parejas de Telecinco, es decir, de 23:18 a 00:57 horas, los resultados quedaron así: 12,3% vs 13,3%. De modo que la oferta de Mediaset alcanzó el liderazgo de manera absoluta, destacando en jóvenes con más de un 27%.

Sin lugar a dudas #Casados7 es uno de los ÉXITOS de la temporada al firmar un 14,8% de cuota, 882.000 y 2.225.000 espectadores únicos



Nuevo MÁXIMO DE CUOTA!



El formato del prime de Telecinco es LÍDER de nuevo de su franja de emisión

Con todo, mientras 'Casados a primera vista' no frena su tendencia ascendente capítulo tras capítulo, en la otra cara de la moneda se encuentra el talent de reformas y decoración de La 1 de RTVE con ese demoledor índice de share del 7,9%. Un enésimo formato con famosos de alto caché que vuelve a pinchar estrepitosamente y que en su última entrega solo fue capaz de convocar a 439.000 fieles.

En definitiva, un batacazo en audiencias sin paliativos, pues el programa, que se saldó con la expulsión de Colate y Samantha Vallejo-Nágera, se situó más de cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 12,3% de cuota gracias a sus consolidadas mañanas y tardes.

#DecoMasters en su sexta semana en la noche de @la1_tve firma un 7.9% de share y congrega una media de 439.000 espectadores



🛠️ Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Y1wtbZgze5 — Dos30' (@Dos30TV) March 3, 2026

'DecoMasters', espacio producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por la actriz Patricia Montero, se convierte así en el gran fracaso de la cadena pública en lo que llevamos de 2026 y de la presente temporada. Esta ha sido la evolución de las audiencias del talent: