Alerta roja en La 1 de RTVE, que se hunde sin freno en audiencias con 'DecoMasters' mientras 'Casados' no toca techo

'Casados a primera vista' no tiene techo en Telecinco, confirmándose una semana más como el formato revelación de la temporada en la cadena. Su séptima entrega registró un 14,8%, máximo en cuota de pantalla, y congregó a casi 900 mil telespectadores de media aun concluyendo al filo de las dos de la madrugada.
Nuevamente lideró su franja de emisión, como viene sucediendo en todas y cada una de las siete semanas que lleva en antena, y se impuso con autoridad a todos sus competidores. 'En tierra lejana' marcó un 12,3% y 'DecoMasters' cayó a mínimo histórico con un desastroso 7,9% y apenas 439.000 seguidores. La cifra en este parámetro es realmente desoladora.
En estricta competencia entre la serie turca de Antena 3 y el reality de parejas de Telecinco, es decir, de 23:18 a 00:57 horas, los resultados quedaron así: 12,3% vs 13,3%. De modo que la oferta de Mediaset alcanzó el liderazgo de manera absoluta, destacando en jóvenes con más de un 27%.
Con todo, mientras 'Casados a primera vista' no frena su tendencia ascendente capítulo tras capítulo, en la otra cara de la moneda se encuentra el talent de reformas y decoración de La 1 de RTVE con ese demoledor índice de share del 7,9%. Un enésimo formato con famosos de alto caché que vuelve a pinchar estrepitosamente y que en su última entrega solo fue capaz de convocar a 439.000 fieles.
En definitiva, un batacazo en audiencias sin paliativos, pues el programa, que se saldó con la expulsión de Colate y Samantha Vallejo-Nágera, se situó más de cuatro puntos por debajo de la media diaria de La 1, que fue de un 12,3% de cuota gracias a sus consolidadas mañanas y tardes.
'DecoMasters', espacio producido en colaboración con Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por la actriz Patricia Montero, se convierte así en el gran fracaso de la cadena pública en lo que llevamos de 2026 y de la presente temporada. Esta ha sido la evolución de las audiencias del talent:
- Programa 1 - 11,2% y 752.000
- Programa 2 - 11,8% y 772.000
- Programa 3 - 8,6% y 496.000
- Programa 4 - 9,9% y 628.000
- Programa 5 - 9,1% y 554.000
- Programa 6 - 7,9% y 439.000
