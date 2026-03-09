Actualidad

RTVE cambia la programación de La 1 tras cancelar 'The Floor' en favor de 'La Revuelta' en la noche del martes

por El Televisero

La 1 de TVE recupera 'The Floor' con Chenoa este martes en su parrilla después de haber hecho un parón en su emisión la semana pasada y ceder su franja a Broncano

Chenoa en 'The Floor'.
Chenoa en 'The Floor'. | TVE

La semana pasada, TVE tuvo que alterar su programación de prime time con motivo de las semifinales de la Copa del Rey dejando sin emisión 'The Floor' con Chenoa para ofrecer 'La Revuelta' en prime time mientras que el miércoles optó por cancelar el programa de David Broncano en favor de 'Top Chef: dulces y famosos'.

Así, La 1 paraba la emisión de la segunda temporada de 'The Floor' a falta de tres entregas para llegar a su final y conocer quién es el concursante que se hace con todo el tablero y lucha por llevarse los 100.000 euros del premio del concurso.

Este martes, 10 de marzo 'The Floor' emitirá la sexta entrega de su tercera temporada, la segunda en TVE, a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta'. En ella, 37 participantes siguen luchando por seguir en el programa y conquistar el tablero.

En el programa de esta semana, la casilla dorada se convertirá en la gran protagonista de la noche. 37 jugadores seguirán al pie del cañón, aunque los grandes duelos al límite dejarán fuera a 12 de ellos.

Cada vez son menos las categorías que quedan por jugar. Algunas de ellas son Skyline, personajes de videojuegos, Premios Goya o Pinacoteca española. La valentía volverá a reinar en el tablero y la casilla dorada tendrá un papel importante. Y es que los participantes empiezan a mostrar sus armas para ganar más territorio en el tablero.

Así queda la programación de prime time de La 1 este martes, 10 de marzo:

  • 21:45 horas - 'La Revuelta'
  • 23:00 horas - 'The Floor'
  • 00:35 horas - 'The Floor' (reposición)
  • 01:55 horas - 'The Floor' (reposición)

