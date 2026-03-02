RTVE cambia buena parte de su programación: La 1 cancela 'La Promesa', 'Malas Lenguas', 'Aquí la tierra' y 'The Floor' este martes

El próximo martes 3 de marzo, La 1 de TVE alterará buena parte de su programación de tarde y prime time por culpa del fútbol. Y es que lejos de dar un partido, la cadena pública enlazará dos partidos teniendo que cancelar buena parte de su parrilla habitual como 'La Promesa' o 'Aquí la tierra', entre otros.

Así, por la tarde, La 1 emitirá un partido de clasificación para la Eurocopa de fútbol femenina entre la Selección Española e Islandia, que comenzará a las 18:50 horas. Con ello, la cadena pública cancelará la emisión de 'La Promesa' después de que la serie ya se haya visto afectada este jueves y viernes con la reducción en su duración por los capítulos de 'Valle Salvaje'.

Otro que también faltará a su cita diaria con la audiencia en La 1 será Jesús Cintora con 'Malas Lenguas', que sí se mantendrá en La 2. Tampoco se emitirá una nueva entrega de 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus pues el partido de la selección femenina enlazará con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Y es que a partir de las 20:45 horas, RTVE comenzará la retransmisión del partido de vuelta de semifinales entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Un encuentro que hará que La 1 altere también su programación de access y prime time.

En este sentido, después de que en las últimas ocasiones La 1 optara por dar descanso a 'La Revuelta', este martes la cadena pública trasladará el programa de David Broncano al prime time justo después del fútbol a partir de las 23:00 horas si no hay prórroga obligando así a cancelar 'The Floor'. El concurso presentado por Chenoa hará un parón en su emisión y evitará así competir con la gran final de 'GH DÚO' en Telecinco.

El próximo martes, a las 21h, no te pierdas en @la1_tve la vuelta de semifinales de la Copa del Rey con el partido FC Barcelona 🆚 Atlético de Madrid.



🔹Y después, una nueva entrega de #LaRevuelta con @davidbroncano pic.twitter.com/gQVV8hrslV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 27, 2026

Quienes sí que se mantendrán el martes en su franja habitual serán Marta Flich y Gonzalo Miró con 'Directo al grano' a partir de las 15:55 horas, y posteriormente 'Valle Salvaje' con la emisión de su capítulo 366. Mientras que el 'Telediario 2' con Pepa Bueno volverá a ofrecer una versión reducida en el descanso del partido de Copa del Rey.

Así queda la programación de La 1 este martes, 3 de marzo: