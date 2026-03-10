RTVE cambia su programación: Elimina parte de la emisión de 'Malas Lenguas' y cancela 'Sukha' en La 2 este miércoles

Después de que el pasado viernes, La 2 tuviera que reajustar su programación de tarde recortando la emisión de 'Malas Lenguas' y cancelara 'Sukha' para ofrecer el concierto por las víctimas del terrorismo, este miércoles 11 de marzo la cadena pública volverá a cambiar su programación.

Y es que La 2 anuncia la emisión del partido de ida de la semifinal de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Tenerife para este miércoles 11 de marzo a partir de las 19:00 horas mientras que la otra semifinal entre el Levante Badalona y el F.C. Barcelona se ofrecerá el jueves a partir de las 21:00 horas en Teledeporte.

De esta manera, La 2 vuelve a apostar por un partido de fútbol femenino después de que los partidos de clasificación de la selección para el Mundial de 2027 se emitieran en La 1 la semana pasada. No obstante, el segundo partido se ofrecerá en Teledeporte para evitar cambiar la programación de prime time de la segunda cadena.

Con ello, 'Malas Lenguas' verá recortada su duración en La 2 en algo más de treinta minutos, con lo que el programa de Jesús Cintora se emitirá el miércoles de 17:45 a 19:00 horas en La 2 y posteriormente de 19:35 a 20:25 horas en La 1 viviendo un parón en lugar de hacer trasvase de una cadena a otra.

Mientras que 'Sukha' vuelve a desaparecer por segunda vez de la parrilla de La 2 tras su estreno hace unas semanas e ir poco a poco consolidándose en la programación de tarde de la cadena.

Así queda la programación de tarde de La 2 este miércoles 11 de marzo: