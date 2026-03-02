Marta Sanahuja es el rostro —y las manos— detrás de 'Delicious Martha', una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes de nuestro país. Con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, esta licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas cambió las campañas por los fogones para unir comunicación y cocina en un proyecto digital que la ha llevado a ganar el reconocimiento de Bloguera de Oro de Canal Cocina y varios premios Yummy. Tras doce años compartiendo recetas saludables, accesibles y visualmente irresistibles desde la intimidad de su cocina, da ahora el salto al prime time televisivo.

Su fichaje como sustituta de Samantha Vallejo-Nágera marca un antes y un después en 'MasterChef'. Después de trece años formando parte del jurado, Samantha se despide del talent culinario y deja su silla a una representante del universo digital. La incorporación de Marta Sanahuja supone una clara apuesta por reforzar la conexión del programa con las redes sociales y con una nueva generación de cocineros que, más allá de un restaurante, han encontrado en internet su principal escaparate profesional.

Con seis programas ya grabados, Marta Sanahuja nos reconoce que los nervios iniciales han dado paso a la ilusión y al aprendizaje constante junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Promete una edición llena de novedades y un casting "que no deja de sorprender", al tiempo que reivindica una cocina más cercana, la que se hace en casa. En ese intercambio continuo con sus compañeros, asegura que los consejos fluyen en ambas direcciones: mientras ella absorbe la experiencia de los chefs, también intenta guiar —especialmente a Pepe— en el terreno de las redes sociales, en un particular “win-win” que refleja el espíritu de esta nueva etapa.

De todo ello y mucho más, ha podido hablar El Televisero en exclusiva con Marta Sanahuja en el marco de los Premios Iris. La entrevista completa a continuación.

Marta Sanahuja, te estrenas como jurado de 'MasterChef' ¿Cómo estás?

MARTA - La verdad es que al principio sí que tenía un poquito de nervios porque yo estoy acostumbrada a otro tipo de cámaras en mi casa, en la intimidad de mi cocina, pero la verdad es que me he sentido muy arropada con todo el equipo y estoy muy contenta.

¿Qué supone para ti enfrentarte a este reto?

MARTA - Es un gran reto, es un salto y para mí es como un reconocimiento a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que llevo en estos 12 años dedicados a la cocina, pero en redes sociales. Y poder acercar un poquito este mundo a muchísima gente, a la televisión y complementar un poquito a mis compañeros, que evidentemente son dos chefs muy reconocidos y con muchísima trayectoria y yo aportar un poquito mi granito de arena en cuanto a la gastronomía desde otro punto de vista, es un placer.

Serás la sustituta de Samantha Vallejo-Nágera. ¿Qué cambios vamos a ver respecto a ella?

MARTA - Yo creo que el hecho de yo acercar mi cocina a la cocina tradicional que puedes hacer en casa y no tanto la visión de un restaurante. También hay muchísimos concursantes que han pasado por las cocinas de 'MasterChef', que al final se han acabado dedicando a lo mismo que hago yo, que es a las redes sociales y a dar un poquito a conocer su cocina a través de vía online. Entonces, para mí es como guiar un poquito toda esa parte, toda esa gente que, en lugar de abrir un restaurante, se dedican también a nivel profesional al mundo de las redes sociales.

¿Te han dado algún consejo Pepe Rodríguez y Jordi Cruz?

MARTA - Cada día me dan consejos, cada día y de todo tipo, y yo siempre estoy escuchando y también les doy consejos a ellos. Por ejemplo, Pepe, en el mundo de las redes sociales no se desenvuelve tanto, entonces estamos ahí haciendo un win-win por las dos partes.

Lleváis ya 6 programas grabados, ¿cómo estás viendo la edición?

MARTA - Pues muy bien, hay muchas novedades. El casting es una maravilla. No deja de sorprender nunca. Parece que después de 14 ediciones no puede haber nada nuevo y este año todavía hay más sorpresas y yo creo que a la gente le va a encantar.