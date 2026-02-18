Si hay dos actores que parece que se siguen la pista son Luis Merlo y Eva Isanta. Los actores se conocieron en 'Aquí no hay quién viva' y no han parado de trabajar juntos con 'La que se avecina'. Ahora ambos también coinciden como concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos' en La 1.
Tanto para Luis Merlo como Eva Isanta, 'Top Chef' supone su primera experiencia como concursantes en un talent show y con ello la primera vez que ambos se mostrarán tal y como son con sus virtudes, inquietudes y con su parte más vulnerable.
Y ambos tienen claro que si han decidido estar en 'Top Chef: dulces y famosos', cuya segunda gala se emitirá este miércoles en La 1 a partir de las 23:00 horas tras su estreno el pasado domingo, es porque es un formato blanco y hecho desde el cariño.
Donde no parece que les podamos ver en un futuro será en 'MasterChef Celebrity'. De hecho, en la entrevista que pudimos tener con ambos actores en El Televisero, Luis Merlo dejó claro que hay "determinada televisión" para la que ni ha estado ni estará disponible nunca.
Ninguno de los dos sois habituales en este tipo de formatos y nunca habíais participado ni en un talent ni en ningún reality. ¿Qué os ha hecho decir que sí a 'Top Chef'?
Luis Merlo: Yo por la blancura del contexto, la temática que se hace y la narrativa del programa. Aquí es todo blanco y no hay ningún tipo de especulación sobre vidas privadas, ni sobre éxitos ni fracasos. Lo que hay es un interés tremendo porque te salga bien la tartaleta, o la madalena. Cosa que me tiene asombrado, porque no sabía que me iba a importar tanto este hecho. Pero realmente es así.
Eva Isanta: Esto se convierte en el centro de tu vida. [Risas]. Pues yo dije que sí porque me gusta probar cosas nuevas. Cuando me lo ofrecieron, yo tenía un hueco profesional y dije que por qué no. Igual que me colgaba en 'The Hole' de cinco metros volando por encima del público y no había cantado en mi vida, pues ¿por qué no me voy a meter en un reality blanco, como él dice? Un reality que trata de cocinar y de tener una convivencia en directo. Por otro lado, a mí me da mucho miedo siempre mostrar mi vida privada. Soy muy defensora de mi privacidad, y lo sigo siendo. Mostrarme yo y no a través de mis personajes, sino mostrar a Eva, siempre me da mucho miedo, mucho repraro. Pero creo que las vulnerabilidades están bien también para afrontarlas y, de repente, sentir que yo no tengo por qué traicionarme a mí misma haciendo un programa o viviendo determinadas cosas, sino que puedo aprender cosas de mí. Pues me parece un reto y por eso estoy aquí.
Se suele decir que a los actores os cuesta mucho mostrar vuestras vulnerabilidades y vuestra parte más íntima. ¿Es cierto?
Luis Merlo: Bueno, los actores si la mostramos, pero escondidos detrás de un texto y de un personaje.
Eva Isanta: Claro, digamos que estás como parapetado, defendido, amparado por un personaje de ficción. Pero en realidad también estás mostrando tus emociones, tus energías y todas tus cosas. Porque todos los personajes tienen algo de ti y también enseñan algo de ti. Aquí el problema era ese, era que ser persona te da una vulnerabilidad. Pero luego piensas que así es la vida, que si la vida son emociones...
Luis Merlo: Yo, siendo objetivo, aún no sé si esa exposición de mi verdadera persona es algo con lo que contaba y si me puede gustar o me puede no gustar. En cualquier caso, es una aventura en la que te metes y pienso que en este trabajo, cuando tienes la fortuna de poder dedicarte a él, sea cual sea el medio en el que lo hagas, debes hacerlo al cien por cien. Y en la vida es verdad que uno ha sido percibido a través de unos trabajos interpretativos que te colocan en un sitio distinto que, entrecomillado, "a la gente de los realities". Pero es que insisto, el contenido del programa y la narrativa del programa es algo muy benevolente en todos los sentidos.
Y cuando supisteis que ibais a coincidir los dos, ¿qué pensasteis y qué os dijisteis?
Luis Merlo: Lo que pasa es que mi incorporación fue de un día para otro.
Eva Isanta: Fue sorprendente, fue muy sorprendente, la verdad que no lo esperábamos, pero bueno, cuando yo llegué y le vi... ¡las caras!
Luis Merlo: No esperábamos que esto pasara. Estamos juntos desde que ella tenía 19 años y yo 21, haciendo teatro y televisión, y de repente ha habido un día en el que me he visto regañando a mi amiga. Un día le dije: "¿Pero qué estás haciendo? Esto no se hace así?". Y ella: "¡Déjame en paz!". [Risas]. Estábamos en la cocina de su casa, maravillosa en El Retiro, cocinando juntos y nos cogimos un disgusto porque el merengue no subía...
Luis Merlo: "Para determinada televisión nunca he estado disponible. Ni lo he estado ni lo estaré. Hay determinados lugares a los que no iría"
Siendo compañeros y grandes amigos, ¿habéis hecho equipo en 'Top Chef' o también ha habido piques entre vosotros?
Eva Isanta: Nosotros no somos de picarnos.
Luis Merlo: No, no hemos sido de picarnos ni de ser muy competitivos. En todo caso, los equipos aquí los forman otros, a través del azar, o de los jurados. Entonces no podemos elegirnos. De haber podido nos hubiéramos elegido todo el rato. Y para una vez que nos elegimos tuvimos, después de tantos años de amistad, tuvimos un solo minuto de estar en desacuerdo.
Eva Isanta: Bueno, en realidad tuvimos otro más reciente...
Luis Merlo: Ah sí, no lo recordaba, pero como para no tenerlo. Aquello no era para tener un conflicto, era para matarse. [Risas].
Antes de 'Top Chef', ¿os habían llegado ofertas de otros formatos como 'MasterChef Celebrity' o algún otro talent o reality con famosos?
Eva Isanta: Esto es una pregunta muy privada, yo no voy a contestar. [Risas]
Luis Merlo: Yo tengo que decir que para determinada televisión nunca he estado disponible. Ni lo he estado ni lo estaré. No motu proprio porque no han contado conmigo. Y yo juro a todos que me inventaré otra cosa el día que mi profesión no me dé de comer, pero hay determinados lugares a los que no iría, pero tampoco en la vida.
Eva Isanta: Eso es, yo creo que hay que intentar todo el tiempo estar lo mejor posible, ¿no? Como la vida es tan breve, pues intentemos estar lo mejor posible, todo el tiempo posible, donde sea, lugares...
Luis Merlo: Carmen Martín Gaite decía que la vida había que tomársela medio en broma, medio en serio, “en brevio”. Ella decía “en brevio”. Y es que cuando nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, yo creo que, por lo menos, lo pasamos peor.
Luis dices que te has entregado al máximo en 'Top Chef' mientras también trabajabas en el teatro. ¿Cómo lo has hecho?
Luis Merlo: Pues con dificultad y con cansancio. ¿Sabes qué pasa? Que nunca he dejado de hacer teatro durante todos los 41 años que llevo dedicándome a esta profesión. Y que empecé a hacer televisión bastante pronto. No fue con el éxito que tuve a partir de 'Aquí no hay quien viva', fue antes ya, pero siempre he compaginado televisión y teatro. Si nosotros hemos podido hacer 'Aquí no hay quien viva' y teatro como lo hacíamos y sobrevivir a ello, podemos sobrevivir a lo que sea.
Luis Merlo, sobre Belén Esteban: "Se ve una faceta que yo no conocía de ella. He de decir que tampoco yo soy una persona que consuma determinado tipo de televisión, pero ella es muy de verdad"
¿Y cómo ha sido la experiencia de participar en 'Top Chef'? ¿Cómo se os ha dado lo de hacer postres?
Eva Isanta: Pues la verdad es que mejor de lo esperado. Con sus momentos, con sus picos de azúcar, sus bajadas de tensión... Muy intensamente pero divertido. No nos aburrimos.
Luis Merlo: No nos aburrimos. No hay momentos que no sean intensos, todo es de una intensidad pasmosa. Y te olvidas verdaderamente del diseño del programa, de que hay unas cámaras que están captando todo. Y ese creo que es el único problema, que queda constancia de todo. De que lloras por una tontería de postre o te pones muy contento por trabajar con tu compañero... Entonces, de repente, no sé cuánta cantidad de ego es, o de profesionalidad, pero hay una implicación que te obliga el propio diseño del programa a tener entrega en todo lo que haces.
Eva Isanta: Bueno, yo creo que también depende de la personalidad. Si es verdad que el programa te lleva por ahí, pero también yo creo que habrá gente que se implique más, otra que se implique menos... Pero los que somos apasionados, esos que hagamos lo que hagamos lo damos todo, pues lo intentamos dar todo aquí también. Pero también hay que autoregularse, ahí está el conocimiento. No sé, yo estoy muy a favor de la gestión emocional en este programa, porque si no es la locura.
Belén Esteban ha dicho que uno de sus concursantes favoritos eres tú Luis y que habéis congeniado mucho. ¿Cómo ha sido trabajar con alguien como ella?
Luis Merlo: Totalmente, para mí Belén es una sorpresa fantástica. Yo me suelo sorprender poco porque soy bastante abierto en esta vida y tengo muy pocos prejuicios. Pero sí es cierto que la bondad y el nivel de empatía de Belén sí me han sorprendido por el personaje que ha contado. Y esto se lo he dicho a ella, lo he dicho en público y lo repito. Ella ha estado viéndome en el teatro, hemos estado juntos, hemos estado riendo, hemos estado llorando, hablando de sus cosas, de las mías... Todo desde un punto de vista muy humano. Y en este programa yo pienso que se ve una faceta que yo no conocía de ella. He de decir que tampoco yo soy una persona que consuma determinado tipo de televisión, pero ella es muy de verdad. Y en esta sociedad que tenemos, en la que todo está tan pasteurizado, que de repente haya alguien de verdad mola. Yo me alegro de haberla conocido mucho.
Los fans de 'Aquí no hay quién viva' están encantados con este nuevo reencuentro de los dos. ¿Cómo lleváis que pese a los años la serie siga siendo tan exitosa entre las generaciones más jóvenes?
Luis Merlo: ¿Sabes qué sucede? Que la consecuencia de hacerse mayor es esa, que te conviertes en un recuerdo. Ojalá que un recuerdo bonito y feliz para gente que ha visto una cosa y espero que para un presente en el que seguimos viviendo juntos una serie de gran éxito como 'La que se avecina'.
Eva Isanta: Nuestro trabajo también es modificar un poco la vida de los demás, la nuestra y la de lo demás. Es influir con nuestras emociones, con nuestro trabajo. Entonces, yo creo que en este momento de reencuentro televisivo importantísimo de 'Aquí no hay quien viva', abrimos una puerta desde el amor a que la gente entendiese la homosexualidad de personajes y personas. Y supuso que mucha gente diera pasos muy importantes en su vida gracias a entender a través de la ficción, contada desde el amor, no desde el arquetipo, ni desde el cliché. Eso siempre lo dice Luis y siempre lo menciono porque me parece que es precioso. Entonces, creo que eso fue un momento que tuvimos el privilegio histórico de vivir y de haber interpretado nosotros a esos personajes.
Luis Merlo: Sí, eso de ser vela o ser ancla. A partir de un momento de tu vida, luchas mucho por ser solo vela y creo que eso se produjo con 'Aquí no hay quien viva'. Eso me hace sentir muy orgulloso y sé que a ella también porque lo hemos hablado mucho.
