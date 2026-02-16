'Top Chef' anuncia a su primer expulsado en TVE y deja en shock con su concursante 'top' de la semana

TVE ha vuelto a encender los hornos este domingo con el estreno de 'Top Chef: dulces y famosos', que toma el relevo de 'Bake off': famosos al horno' con Paula Vázquez de nuevo como presentadora.

También se mantienen dos dd los jueces de 'Bake off' como Paco Roncero y Eva Arguiñano. A ellos se ha sumado el maestro pastelero argentino Osvaldo Gross tomando el relevo de Damián Betular.

Por ahora el casting de 'Top Chef' está formado por doce concursantes: Belén Esteban, los actores Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña y Alejandro Vergara, la periodista y escritora Marina Castaño, los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez, la atleta paralímpica Desiree Vila, la drag Samantha Ballantines y los creadores de contenido Ivana Rodríguez y Tote Fernández.

En la primera prueba, los jueces les pedían a los doce aspirantes a pasteleros que les presentaran un postre que les recordara a su infancia y con el que poder ver cuál era su nivel. Tras ella, los jueces valoraban cada postre seleccionando el de Desiree Vila como el mejor de todos.

Los equipos de Eva Isanta y Belén Esteban, los mejores de la segunda prueba

Después llegaba el momento de que los concursantes de 'Top Chef: famosos al horno' cocinara por equipos. En concreto por tríos que se escogían por suerte. Una vez formados los cuatro tríos, el jurado les pedía que elaboraran churros, porras y chocolate caliente. Y que las porras además estuvieran decoradas.

Y tras el cocinado, llegaba la cata en la que Osvaldo, Eva Arguiñano y Paco Roncero decidían que los dos mejores tríos y por ende los que seguían una semana más en las cocinas eran los formados por Eva Isanta, Roi Méndez y Mariano Peña y Belén Esteban, Alejandro Vergara y Tote Fernández.

De esa forma, los otros dos tríos se tenían que enfrentar a la prueba de salvación. En ella, les pedían que se pusieran por parejas y además tenían la ayuda de los jueces para elaborar una tarta bastante complicada. Así, cada miembro del jurado ayudaría a una pareja. Eso sí, con una particularidad: eran robots y solo harían lo que los famosos les ordenaran y no podían ni hablar ni ejecutar nada que no les mandaran.

Tanto Ivana Rodríguez y Samantha Ballantines como Desiree Vila y Natalia Rodriguez demostraban controlar bien la receta y ser bastante ordenadas. Mientras que la pareja de Luis Merlo y Marina Castaño iban muy lentos y estaban bastante perdidos durante el cocinado.

Tras una hora y diez minutos de cocinado, el mejor maestro chocolatero de España, Raúl Bernal era el encargado de evaluar cada tarta y decidía que la primera pareja en salvarse y mantenerse en el concurso era la formada por Desiree y Natalia. Mientras que Eva Arguiñano también salvaba a la pareja con la que había trabajado: Ivana y Samantha.

Para Raúl Bernal (@raulbernalb), el mejor chocolatero y pastelero de España, la mejor tarta de chocolate y café es…🍫#TopChefRTVEhttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/J2dZH2ijF1 — La 1 (@La1_tve) February 15, 2026

Marina Castaño, la primera expulsada de 'Top Chef' y Natalia, la pastelera top de la semana

Finalmente, Luis Merlo y Marina Castaño se enfrentaban a la primera prueba de expulsión de 'Top Chef: dulces y famosos' en la que los jueces les pedían que hicieran diferentes elaboraciones para decorar una tarta hecha de corchopan con nata y queso crema. Y tras evaluar ambos trabajos, los jueces deliberaban y anunciaban primero que el pastelero top de la semana era Natalia Rodríguez dejando en shock a la cantante.

El pastelero o pastelera Top Chef de la semana es…



¡Natalia!#TopChefRTVE



Síguelo en directo: https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/ixh2z36spe — La 1 (@La1_tve) February 15, 2026

Mientras que Paco Roncero comunicaba que el primer expulsado de esta edición después de que ambos sufrieran mucho era Marina Castaño porque no habían notado tanta evolución en ella. "El gran premio para mí ha sido conoceros a todos, a mis compañeros, a los jueces y a ti Paula", reconocía la periodista.