Disney+ y Atresplayer anuncian un acuerdo "pionero en España" para integrar su catálogo desde septiembre

Atresmedia y Disney+ han alcanzado un acuerdo histórico en el terreno audiovisual de nuestro país pues ambas compañías han sellado la primera gran alianza entre el grupo de televisión líder y una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial.

Desde esta semana, los clientes de Disney+ tendrán acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de Atresmedia a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a Atresplayer dentro de Disney+.

Este importante acuerdo de integración permitirá que Atresplayer tenga su propio espacio diferenciado en Disney+ con una selección de más de 300 horas anuales de su contenido producido en España, que se irá renovando de forma regular.

Además por primera vez los originales de Atresplayer se podrán ver también dentro de Disney+ a la vez que se estrenan en la plataforma de atresmedia. El primer original que se podrá disfrutar en Disney+ será 'Mar Afuera', que llegará a la vez a ambas plataformas el próximo 14 de septiembre.

"Es un acuerdo pionero porque es la primera vez que dos grandes plataformas han alcanzado un acuerdo en el que Atresplayer va a integrarse dentro de la plataforma de Disney+ con unos contenidos seleccionados como si fueran de la plataforma", destacaba José Antonio Antón, director general de Atresmedia en la presentación a la que ha acudido El Televisero.

José Antonio Antón (Director General de Atresmedia Audiovisual) y Simon Amselem (consejero delegado The Walt Disney Company España&Portugal) en la firma del acuerdo.

"Nos ofrece una gran variedad de géneros, de entretenimiento y ficción. Estamos muy contentos con el acuerdo y los contenidos que vamos a incorporar", agregaba por su parte Simon Amselem, Consejero Delegado de The Walt Disney Company España y Portugal.

Asimismo, José Antonio Antón ha querido poner de relieve como Atresmedia siempre va por delante en el sector. "Este acuerdo es importante para estar a la cabeza de las nuevas tendencias. En Atresmedia fuimos pioneros con Atresplayer, que no se ha replicado por nadie, y siempre hemos intentado estar en la vanguardia tanto en lo que se hacía como en cómo se hacía. Seguimos innovando y estando a la cabeza de lo que se hace en el mundo", recalcaba con orgullo.

El catálogo de Atresplayer que se puede disfrutar ya en Disney+

A partir de este mes de septiembre, Disney+ ofrecerá series originales de atresplayer como 'Mar afuera' (estreno el 14 de septiembre); programas de entretenimiento de máxima audiencia como 'La Voz' o 'Tu cara me suena'. y series de Antena 3 como 'La Encrucijada' o 'Sueños de libertad', así como una selección de series del catálogo de Atresmedia, como 'Vis a Vis', 'Física o Química' o 'Aquí no hay quien viva'.

El acuerdo otorga a Disney+ derechos co-exclusivos sobre una amplia gama de producciones de Atresmedia, reforzando su compromiso con el contenido producido en España y ampliando su oferta de entretenimiento. Para Atresmedia, representa otro hito en su exitosa estrategia de distribución global y resalta el atractivo internacional de sus producciones.