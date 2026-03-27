RTVE presenta 'MasterChef 14' cubriendo el agujero del jurado sin Samantha y con un casting "heterogéneo y diverso"

TVE ya tiene todo listo para volver a encender los fogones de 'MasterChef' con el estreno de su décimo cuarta edición el próximo lunes, 30 de marzo a las 22:30 horas tras 'La Revuelta'. Previamente, la cadena pública y Shine Iberia, han presentado todos los detalles de la edición en una presentación a la que ha acudido El Televisero.

"'MasterChef' es el flagship de nuestra programación", reconocía Ana María Bordas, la directora de producción de Contenidos de RTVE durante la presentación en la que se ha hecho un emotivo homenaje a Esther González, la directora de casting de Shine Iberia y que se ha encargado de elegir a los perfiles de 'MasterChef' durante 13 años y que fallecía recientemente. "Fue la mejor directora de castings que podíamos tener y una persona excepcional", recalcaba Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

Esta decimocuarta edición de 'MasterChef' llega marcada por la salida de Samantha Vallejo-Nágera y la incorporación de Marta Sanahuja (@DeliciousMartha) como su sustituta. La nueva juez llega después de un casting que abrió la productora para ocupar su hueco tal y como ha explicado la productora a El Televisero.

"Hicimos un casting y vimos a mucha gente porque no era fácil introducir a alguien después de 38 ediciones. Teníamos claro que al final la parte culinaria la cubrían muy bien Pepe y Jordi y teníamos un agujero en la cocina normal y práctica, casera y rápida. Y buscábamos a alguien que aunara todos esos requisitos y que luego tuviera una comunidad fiel que la sigue", destacaba Macarena Rey. "Hemos hecho una apuesta por lo digital porque consideramos que es lo mainstream ahora", añadía al respecto.

Marta Sanahuja, la nueva jueza, la gran novedad

Imagen de la presentación de 'MasterChef 14'

Sobre Marta Sanahuja, Macarena Rey ha destacado que "es muy buena comunicadora, es sensible y le gusta mucho el programa que también era algo imprescindible", aseveraba. "Y también miramos mucho que se llevara bien con Jordi y Pepe porque esto al final es una familia de verdad, no queríamos a alguien que fuera completamente disruptivo", sentenciaba antes de dejar claro que desde el minuto 1 Marta lo dará todo y se pondrá a cocinar a gran diferencia de lo que pasaba con Samantha Vallejo-Nágera.

Preguntados por si ellos también han valorado dejar 'MasterChef' tras casi 40 ediciones con todas sus versiones, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han sido claros. "Yo tengo el mismo pensamiento desde que entré la primera vez, la televisión es una trituradora de personas y personajes y hay que saber que no nos pertenece, yo estoy encantado pero sé que tiene fecha de caducidad, pero no mía. Será la audiencia la que lo decida", respondía el manchego. "Para mí cada año es nuevo y mientras la gente decida vernos aquí seguiremos", apostillaba Cruz.

"Estoy muy feliz, con menos nervios de los que empecé. He tenido 11 semanas para digerirlo y tengo muchas ganas de ver el lunes la magia", reconocía por su parte Marta Sanahuja. "Jamás habría imaginado que había tanto trabajo y tantas personas detrás para que todo salga perfecto, porque cuando lo vemos no somos conscientes de las horas que hay detrás", concluía la nueva juez.

Una jugadora de póker, un instructor de supervivencia o una colaboradora de una ONG en el casting de 'MasterChef 14'

Con respecto al casting, Macarena Rey, ha avanzado que es "muy heterogéneo y diverso" y que por ello "han dado mucho la lata" provocando muchos momentazos y desencuentros. Así, hay perfiles de todo tipo: una jugadora de póker profesional que traspasó su negocio de tortillas de patatas, un instructor de supervivencia en la naturaleza, una enfermera afro-española desencantada con su profesión o una colaboradora en una ONG dedicada a enseñar a leer a niños del poblado madrileño de la Cañada Real así como las ganadoras del Reto MasterChef.

Como ya es habitual, el ganador del programa se llevará un premio en metálico de 100.000 euros, el trofeo del programa y la oportunidad de publicar su libro de recetas. Los tres mejores concursantes obtendrán cursos formativos en la Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center de San Sebastián.

Un año más, las cocinas de 'MasterChef' recibirán a numerosos invitados como ex concursantes del 'Celebrity' (Miguel Torres, Juanjo Bona, Masi, Torito, José Manuel Parada, Valeria Ros, la Mala Rodríguez, la Terremoto de Alcorcón, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo y Eduardo Casanova), ganadores de la misma versión como Mariló Montero, Tamara Falcó, Lorena Castell, Miki Nadal y Juanma Castaño y Miguel Ángel Muñoz así como ex participantes de 'MasterChef' como Gabriela Hinojosa, Bea Negro y Ángela Gimeno.

Pero además, veremos en el programa otros rostros invitados como Isa Pantoja y Asraf Beno, que podrían terminar participando en una próxima edición 'Celebrity' o la atleta Ana Peleteiro. También grandes chefs como Martín Berasategui (el chef español con más estrellas Michelin), Oriol Castro (3 estrellas), Dabiz Muñoz (3 estrellas), Pedro Subijana (3 estrellas), Toño Pérez (3 estrellas), Aitor Zabala (3 estrellas) o Mario Sandoval (2 estrellas), entre otros.

En esta temporada, el jurado hará hincapié en la importancia de la tradición en la gastronomía, los aspirantes revisarán los platos tradicionales españoles, la alta cocina clásica y las tapas más emblemáticas, para llevarlas después a la vanguardia. Además, los aspirantes descubrirán la cocina holística, reinterpretarán la viral tableta de chocolate Dubái y se atreverán con el swavoury, una sorprendente mezcla dulce y salada.

En las pruebas de exteriores, los aspirantes organizarán un banquete de bodas para una veintena de parejas que celebran sus bodas de oro junto a sus familias. Visitarán una de las principales bodegas de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2025, se adentrarán en las cuevas Vall de Uxó (Castellón) para recorrer el río subterráneo navegable más largo de Europa y tomarán las cocinas de grandes chefs.