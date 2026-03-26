Giro en RTVE: Anuncia un cambio de horarios que afectará a 'La Revuelta' para la racionalización del prime time

Si hay una petición que hacen los espectadores cada vez que se estrena una serie o programa nuevo en el prime time de las cadenas generalistas es que por favor se emita en un horario menos tardío y que ayude a conciliar. Pues bien, parece que en RTVE han empezado a escuchar a su audiencia y ya tienen un plan para adelantar el horario de las ofertas estelares de su prime time.

Así lo ha confirmado Ana María Bordas, directora de producción de Contenidos de RTVE en la presentación de 'MasterChef 14', a la que ha acudido El Televisero después de destacar que la nueva edición del talent de cocina adelanta su horario de emisión en su estreno del próximo lunes.

Así, tal y como ya anuncia la cadena, La 1 estrenará la décimo cuarta edición de 'MasterChef' el próximo lunes a las 22:30 horas justo después de 'La Revuelta'. Ese día, el programa de David Broncano, que será de estreno a pesar de la Semana Santa, acortará su duración en 40 minutos.

"Empezamos antes porque el primer programa siempre es más largo y no queremos que se nos vaya muy tarde. Y además es algo que nos reclaman los espectadores y que vamos a intentar con el tiempo ir adelantando un poco los horarios del prime time en la medida de lo posible", recalcaba Ana María Bordas.

Posteriormente, a la pregunta de El Televisero, sobre este plan de adelantamiento de su prime time, la directiva ha explicado que desde hace tiempo hay un debate interno en RTVE sobre los horarios del prime time que han ido desplazándose año a año hasta empezar actualmente en torno a las 23:15 horas o incluso después por el alargamiento de 'La Revuelta'.

Algo que ha sido muy criticado por la audiencia y por los propios rostros de sus formatos estelares. De hecho, el pasado lunes, Belén Esteban no dudaba en tirar de las orejas a David Broncano por acabar tan tarde su programa haciendo que 'Top Chef: dulces y famosos' no arranque hasta pasadas las 23:15 horas.

"Tenemos un debate interno en la casa y el director de TVE cree que estamos todos evolucionando y eso es algo que tendremos que hacer nosotros y que tendrán que hacer también las otras cadenas porque la vida está cambiando y la gente está variando sus horarios", empezaba reconociendo Bordas.

"Nosotros queremos empezar a ver si hay alguna manera de adelantar los horarios del prime time, no solo de 'MasterChef' como hacemos ahora el lunes, pero si en general y yo creo que en los próximos meses es algo que vamos a intentar implementar con nuestros programas", añadía la directiva.

Queda por ver si finalmente esta intención termina culminándose y cómo podrá realizarse pues desde la llegada de 'La Revuelta' el access prime time de La 1 se ha ido alargando cada vez más para luchar de lleno contra 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que raramente acaba antes de las 23:10 horas haciendo comenzar las ofertas de prime time en torno a las 23:20 horas.