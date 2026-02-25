Luis Tosar y Rigoberta Bandini usan 'La Revuelta' para elevar esta queja ante los Premios Goya y sus nominados

Antes de estrenarse como maestros de ceremonias de la 40º edición de los Premios Goya este sábado, Rigoberta Bandini y Luis Tosar han aterrizado en 'La Revuelta' para calentar motores de cara a la esperada gala. Y el dúo de presentadores no ha dudado en pronunciarse sobre una de las novedades más drásticas de la ceremonia, lanzando una advertencia a todos los nominados que acepten un premio esa noche.

"Aprovechemos que este es muy buen trampolín para soltar la mierda. Los discursos en los Goya. Aprovechamos la maravillosa plataforma que es este programa para pedir a la peña que sea concisa", explicaba el actor sin cortarse, haciendo referencia a una de las novedades que la Junta Directiva de la Academia del Cine ha introducido de cara a su 40º aniversario.

Y es que, la próxima gala de los Premios Goya se regirá por normas mucho más estrictas que otros años, limitando el tiempo de los discursos de agradecimiento a tan solo 1 minuto. Además, solo una persona del elenco podrá acudir al atril para dar su discurso. "Yo creo que se pueden hacer cosas drásticas", subrayaba David Broncano ante las palabras de Luis Tosar, aplaudiendo la iniciativa de la organización para agilizar la gala.

No es fácil el tema de los discursos en las entregas de premios. Aquí va una propuesta 🤷‍♂️



A ver cómo lo gestionan este sábado Rigoberta Bandini y Luis Tosar #LaRevuelta @rigobandini #LuisTosar #PremiosGoya pic.twitter.com/oEnurEUFjf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2026

"Se han intentado en otras galas y es un poco feo, porque en realidad también es un momento emotivo. Joder, llevas toda la vida esperando ese momento, no sé...", añadía Rigoberta Bandini con un tono más indulgente, poniéndose en la piel de los premiados que vivirán un momento de éxtasis sobre el escenario tras escuchar su nombre en el sobre premiado.

Pero David Broncano, siguiendo la línea de Luis Tosar, no ha dudado en tirar de humor. "Yo haría lo de 'Ahora caigo', os acordáis de ese programa... Que se vayan por un agujero y pueden seguir agradeciendo ya en La 2. Esa no es mala", sugería el humorista, proponiendo expulsar a los premiados por una trampilla instalada en el suelo del escenario cuando se excedan del tiempo permitido por la Academia.

"Estaría muy bien", ha señalado la cantante entre risas. Ha sido entonces cuando han sorprendido a David Broncano con una invitación para la gala de este sábado, la cual ha recibido con una mezcla de sentimientos antes de explicar su negativa. "Está a mi nombre pero no puedo ir. Creo que no hubiese ido, pero os lo agradezco mucho", explicaba el presentador rechazando de lleno la invitación. "La verdad es que me hubiese gustado por veros a vosotros presentando esto. Os lo agradezco igualmente", terminaba añadiendo.