¿Quiénes son Álex y Ainhoa, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10' con una gran losa en su relación?

Entre las parejas que se van a poner a prueba su amor y fidelidad en 'La isla de las tentaciones 10', la edición más "desconcertante" en palabras de Sandra Barneda, destaca la integrada por Álex Palau, deportista de alto rendimiento, y Ainhoa Gómez. Ambos tienen 23 años, proceden de Ibiza y su noviazgo se inició hace un año y medio.

Aunque llevaban tiempo siguiéndose en redes sociales, con alguna esporádica interacción, ni Álex ni Ainhoa se atrevieron a dar el paso de conocerse hasta que una amiga les presentó personalmente.

Ese mismo día se besaron. A las dos semanas conocieron a las familias y un mes después ya estaban viviendo juntos y con muchos planes de futuro. Su historia de amor comenzó de una forma muy intensa, y eso a veces es contraproducente.

Además, el pasado de Álex y su ex siempre ha pesado como una losa en esta relación, hasta el punto de que Ainhoa se muestra incapaz de confiar en él. Es precisamente el motivo por el que acuden a la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'. Ella quiere comprobar cómo es él sin su compañía y si esas inseguridades son absurdas.

Por otro lado, la actitud de ella con Álex, pues se considera tremendamente celosa, ha puesto fin a las noches del joven con sus amigos y a que haya tenido que reducir su circulo de amistades. Esto ha supuesto que él, agobiado, se replantee su futuro con ella. De modo que en este punto Álex no se encuentra a gusto con la relación y admite que las peleas son constantes.

Ainhoa, por su lado, afirma que le ignora y le hace el vacío. Con todo, la experiencia en República Dominicana, la más dura de sus vidas, puede ser definitiva para el devenir de su relación. "Si hay chicas muy guapas, obviamente me costará", asegura Álex ante la posibilidad de caer en la tentación.