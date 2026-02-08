Julia Otero, sin filtros, sentencia lo que ha dicho Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', sobre pagar impuestos por su premio

Como cada semana, Julia Otero ha analizado la actualidad televisiva junto al periodista Borja Terán en "La telesfera". Y este domingo ha tocado hablar del bote histórico de 'Pasapalabra' y las declaraciones de Rosa Rodríguez sobre lo que se lleva Hacienda de su premio.

Tras recordar cómo Rosa Rodríguez consiguió completar el rosco de 25 palabras tras acertar la "M" al responder "Morell" a la pregunta de " apellido del jugador de fútbol americano que, en el año 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP, Julia Otero ha puesto en valor lo que ha conseguido la argentina afincada en Galicia.

"El caso de Rosa Rodríguez, de esta joven que se ha llevado el rosco de 2.716.000 euros es un caso paradigmático de la gente que se ha esforzado. Yo no sé como se prepara alguien para ir a 'Pasapalabra'. ¿Qué hacen se estudian el diccionario entero?", se preguntaba Julia Otero.

Tras ello, el colaborador le recordaba que además tienen que estudiar otras cuestiones mucho más "frikis" porque siempre hay preguntas muy complicadas imposibles de saber. "Es que tanto Rosa como Manu llevaban desde 2024 en el programa y por eso hacen que conozcas bien a los concursantes y los sientas de tu familia", exponía Terán.

Julia Otero alaba las palabras de Rosa Rodríguez sobre Hacienda tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

Después, 'Julia en la Onda' recordaba las declaraciones de Rosa Rodríguez en diferentes entrevistas defendiendo por qué cree que es justo que Hacienda se lleve casi la mitad de su bote. "Es que, ¿cómo creemos que se pagan yo que sé las miles de personas que están ahora mismo desplegadas en Extremadura y Andalucía para ponernos a salvo y cómo creemos que se va a reconstruir los cientos de metros de carretera que se han hundido por las lluvias? Todo eso tiene un coste y la sanidad", empezaba diciendo Julia Otero.

"Yo estoy feliz con lo que me quede, es una cantidad con la que voy a poder vivir si la administro bien para llevar la vida tranquila a lo que espero y yo soy una fiel creyente en el sistema público de servicios que tenemos. Yo soy lo que soy gracias a ese sistema, especialmente la educación pública y la sanidad así que si la mitad de ese premio va dedicadas a los impuestos yo encantada", defiende Rosa Rodríguez sobre el dinero que se lleva Hacienda.

"Bueno Rosa se merece no un croisant sino una panadería entera", comentaba Julia Otero tras escucharla. "Es maravillosa esa respuesta, sobre todo porque quién le pregunta va buscándole las cosquillas y una respuesta airada y se encuentra con la respuesta de alguien inteligente que ha hecho una reflexión y que llega a unas conclusiones que no tiene por qué compartir todo el mundo pero que es fantástico que haya mucha gente como ella hace que tengamos el sistema que tenemos", sentenciaba la locutora.

Y finalmente, Julia Otero no dudaba en decir lo necesario que es gente como Rosa Rodríguez en el mundo. "Es verdad que le ha aplaudido muchísima gente a Rosa por estas declaraciones pero es que está bien que lo sigamos haciendo porque hay que apoyar a la gente como ella", concluía la periodista.