Roberto Leal da explicaciones ante las acusaciones de "tongo" a 'Pasapalabra' por esta respuesta de Rosa Rodríguez

Rosa Rodríguez se convirtió en leyenda de 'Pasapalabra' este jueves al proclamarse ganadora del bote más alto del concurso frente a Manu Pascual: 2.716.000 euros. Tras 307 apasionantes duelos, la concursante argentina, afincada en Galicia, completó las 25 palabras del Rosco correctamente y, por ende, logró 'derrotar' a Manu Pascual, un contrincante de récord que dice adiós con 437 programas en su haber.

Sin embargo, en mitad del frenesí por la victoria de Rosa, que fue seguida por un exorbitante 45,5% de cuota de pantalla y más de 4,2 millones de telespectadores, surgieron numerosas acusaciones de "tongo" que han levantado una profunda controversia y que han provocado que Roberto Leal, el presentador, haya tenido que salir a dar explicaciones.

Para poner en contexto, la última letra acertada que otorgó ese antológico premio a Rosa Rodríguez fue la 'M'. Le quedaban únicamente 3 segundos de tiempo. 'Pasapalabra' buscaba exactamente el apellido del jugador de fútbol americano que, en el año 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

La solución era Morral (Earl) y Rosa verbalizó "Morell". Tras unos segundos de espera para validar la contestación, Roberto Leal la dio por correcta con su efusivo y característico "¡sí!". A partir de ahí, las voces más suspicaces y lo más conspiranoicos prendieron la polémica sobre si la respuesta dada había sido verdaderamente la correcta.

Acusaciones de tongo en el bote de Pasapalabra



Rosa ha ganado 2.176.000€ diciendo Morel cuando la respuesta correcta era Morrallpic.twitter.com/ujj73XP7YN — LO + VIRAL (@SuperViiral) February 6, 2026

Roberto Leal zanja toda duda sobre la palabra que dio la victoria a Rosa: "No puede haber dudas en una cosa tan grande"

Y ante la sombra de la duda, Roberto Leal ha acabado con cualquier atisbo de sospecha, ofreciendo una explicación razonable en el informativo matinal de Antena 3. Tal y como ha aclarado, el apellido "se escribe de una manera pero se pronuncia de otra".

"No se puede dudar, la pronunciación es perfecta. Es un apellido cuya pronunciación en inglés es esa (Morell). Aparte, Rosa es filóloga inglesa y mejor que ella no lo sabe nadie. Ahí no hay dudas", ha sentenciado el comunicador andaluz alto y claro.

"No puede haber dudas en una cosa tan grande", ha remarcado el conductor de 'Pasapalabra', zanjando definitivamente las dudas y esas acusaciones de tongo completamente infundadas y basadas únicamente en la ignorancia.