Atresmedia rompe los audímetros con el evento de 'Pasapalabra': El bote firma audiencias de otro tiempo y 'El Hormiguero' anota un récord

Antena 3 vivió un jueves de récord en audiencias con el evento televisivo de la temporada y de los últimos tiempos: la entrega del bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' (2.716.000€). La expectación por conocer al ganador, que finalmente fue Rosa Rodríguez, rompió los audímetros y aupó a la cadena de Atresmedia a firmar su mejor día de la temporada y de los últimos tres años con un impresionante 18,9% de cuota gracias a la programación especial que se articuló en torno al alzamiento del premio. Concretamente, no se encumbraba a una cifra similar desde el 16 de marzo de 2023.

'Pasapalabra' se disparó a un galáctico 36,8% de cuota de pantalla y 3,7 millones de telespectadores de media en prime time, siendo su segundo mejor registro histórico por detrás del 37,4% que alcanzó el último duelo de Rafa Castaño y Orestes Barbero en marzo de 2023. Fue la emisión no deportiva más vista del curso y la más seguida en Antena 3 desde diciembre de 2024.

En el minuto en el que Rosa Rodríguez se proclamaba ganadora del bote (00:07 horas) anotó un astronómico 45,5% de share, alzándose así como el minuto de oro de la jornada. En espectadores, más de 4,2 millones presenciaron el momento en el que la gallega completaba El Rosco y se hacía con la victoria.

🥳 #Pasapalabra consigue el MINUTO DE ORO a las 0:07 con un IMPRESIONANTE 45.5% de share y 4.209.000 espectadores con la entrega del Bote#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/seaBU6FHWp — Dos30' (@Dos30TV) February 6, 2026

Por otro lado, esta cita ineludible para el público dejó KO a la competencia más directa. 'GH DÚO' se conformó con un 11,3% de cuota y apenas 800 mil televidentes en Telecinco y la película 'Matusalen' en La 1 de RTVE se hundió con un 7,2% y 593.000.

El tsunami de 'Pasapalabra' no se quedó ahí, pues empujó además a que 'El Hormiguero', que recibió la visita de los concursantes Manu y Rosa, obtuviera su programa más visto de la temporada y desde marzo de 2023 con un colosal 23,5% y más de 3,2 millones de seguidores. Con este máximo, alcanzó la mayor distancia histórica sobre 'La Revuelta' de Broncano (11%) y aplastó a 'GH DÚO' en su bloque express (6,3%).

¡WOW! @El_Hormiguero firma MÁXIMO con los concursantes de Pasapalabra



🟠 LÍDER con un 23.5% de share y una media de 3.239.000 espectadores en @antena3com



🟠 SU PROGRAMA + VISTO DESDE MARZO DE 2023



🟠 Más de 6.3 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6q0QbczwaY — Dos30' (@Dos30TV) February 6, 2026

Por la tarde, el especial de 'Pasapalabra', volcado en conocer el lado más personal y familiar de los participantes, marcó un exorbitante 23,6% y congregó a casi 2,7 millones de fieles a pesar de tratarse de un mero espacio documental; lo que impulsó a 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés y Esther Vaquero a récord de temporada y a su informativo más visto desde marzo de 2023 con un impresionante 22,4% de cuota y una media de más de 3 millones de telespectadores.

El informativo de @A3Noticias con Vicente Vallés firma MÁXIMO DE TEMPORADA con un 22.4% de share y una media de 3.037.000 espectadores



📰 SU INFORMATIVO + VISTO DESDE MARZO DE 2023



📰 Más de 4.5 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/psYGOF11qe — Dos30' (@Dos30TV) February 6, 2026

Las cifras de 'Pasapalabra' por targets y mercados

Volviendo al desorbitado seguimiento de 'Pasapalabra' en prime time, por targets sobresalió en mayores de 65 años con un 44,8% de share. Aunque los datos fueron igualmente espectaculares en el resto de segmentos de población: 36,2% en niños; 33,1% en jóvenes (13-24 años); 30,2% en adultos-jóvenes (25-44 años) y 31% en adultos (45-64 años).

En cuanto a mercados, la entrega del bote actuó como una auténtica apisonadora en la Comunidad Valenciana (41,7%), Castilla-La Mancha (40,4%), Aragón (40,4%), Andalucía (39,4%), Galicia (38,4%) y Madrid (37,7%). Todos estos territorios se situaron por encima de la media nacional (36,8%). Por debajo, pero siendo resultados absolutamente brutales, se colocaron el denominado Resto (36,6%), Murcia (36,3%), Castilla y León (33,9%), Asturias (32,7%), Cataluña (31,4%) o Canarias (31,1%). La métrica más baja se dio en Navarra y fue de un sensacional 29,5%.