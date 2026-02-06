Es sin lugar a duda la mujer del día y el personaje más buscado en las últimas horas. Rosa Rodríguez se coronó este jueves como ganadora del bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' llevándose 2.716.000 euros, aunque como es habitual Hacienda se llevará un buen pellizco.

Rosa Rodríguez consiguió completar el ansiado rosco en su programa 307 después de haber formado parte del duelo más longevo de la historia del concurso junto a Manu Pascual, que se despide del concurso tras 436 programas llevándose los 270.600 euros que ha acumulado en el programa.

Como suele ser habitual, la entrega del bote de 'Pasapalabra' volvió a arrasar en audiencias con datos de otra época al anotar un espectacular 36,8% de cuota de pantalla y 3,7 millones de telespectadores de media en prime time subiendo a un estratosférico 45,5% con más de 4,2 millones de espectadores en el Minuto de Oro coincidiendo con el momento en el que Rosa Rodríguez completó el Rosco.

Y un día después de la emisión de esta entrega especial, que además estuvo acompañada por la visita tanto de Rosa como de Manu a 'El Hormiguero', que anotó su programa más visto desde marzo de 2023, en El Televisero hemos podido hablar con Rosa Rodríguez, que sigue en una nube con todo lo que le ha pasado.

¿Cómo te sientes tras haberte llevado el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' y haberte convertido además en la mujer que ha batido todos los récords del programa?

Me siento ahora mismo en una nube, todavía estoy procesando sinceramente, ahora empiezo a ser un poco más consciente de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero aún estoy asimilando y tratando de asimilarlo todo, pero estoy muy feliz y orgullosa.

¿En qué momento fuiste consciente de que podías completar el Rosco? Porque cuando te quedaban apenas tres se te notaba muy nerviosa… ¿Llegaste a pensar alguna vez que podías ganar porque la estadística no estaba de tu lado?

Bueno como concursante de 'Pasapalabra' tienes claro que ninguna palabra es fácil en el Rosco porque cada vez que te plantas en el atril durante cada letra y cada palabra nunca estás segura de nada hasta que Roberto te dice que sí, hasta en esas palabras tan obvias que parecen fáciles. Pero en cada rosco hay esas preguntas que nosotros llamamos Torrojos, que son las de extrema dificultad y que generalmente son cuatro, dos de diccionario y dos que antes se decía que eran de cultura general pero realmente no son de cultura general sino de cultura muy específica.

Y tú como concursante siempre vas buscando esas palabras que consideras muy difíciles o imposibles a ver si esas te las sabes. Y sabes que siempre hay cuatro en cada rosco, tanto en el tuyo como en el de tu compañero, y cuando las escuchas ya dices pues esta me la sé con bastante seguridad, esta me suena que la he visto a ver si me acuerdo, esta nunca la he visto y esta nunca la he visto pero a lo mejor puedo rascar algo por etimología o por conocimientos de cultura general.

Y cuando yo escucho en la primera vuelta las 25, la E que era "Escampavía", la M, la P que era "piafar" y la V cuando paso la E y creo que la tengo pienso puedo hacer 22,23 aciertos. Cuando paso la M me doy cuenta de que es una respuesta que me sonaba, cuando paso la P y la digo ay pensé que podía llegar a 24 y cuando escucho la V que era la otra difícil de enciclopedia y la conocía muy bien es cuando empiezo a hiperventilar porque las cuatro imposibles tenía opciones, aunque no estaba segura de si eran ciertas. Y aunque me temblaba todo, mi cabeza me decía mantén la cabeza fría, no la líes en las fáciles y no hagas una Rosada, que tan típicas habían sido en mi trayectoria en el concurso. Pero era la primera vez que si que me veía con opciones de llegar a 25.

Manu abrazando a Rosa tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

Han sido 307 duelos los que os habéis enfrentado Manu y tú. ¿Cómo es vuestra relación fuera de las cámaras? ¿Vais a mantener el contacto ahora que no vais a coincidir cada día? ¿Qué destacarías de él?

Yo creo que lo que más me ha gustado de compartir esta experiencia con él es que ha habido una relación más que de rivalidad de compañerismo, de acompañarnos en esta experiencia. saber que tu quieres ganar el Rosco pero al mismo tiempo por la dificultad de 'Pasapalabra' es que no solo te enfrentas al rosco sino que estás con otra persona de grandísimo nivel y si tu quieres ganar el rosco dices tengo que llegar a él antes que mi rival.

Pero creo que algo a destacar de nuestra experiencia, es que en los 307 programas que hemos compartido es que nunca hemos tenido un gesto ni de desprecio, ni de mal perder en ningún programa porque sabíamos que la competición era con uno mismo y que si tú mejoras y lo haces bien al final es lo que te lleva al éxito. Y por eso a Manu le quiero dar, no sé si la enhorabuena, pero agradecerle por cómo se ha comportado también ese día después del Rosco y estos días que nos hemos visto que ha sido un placer compartir esto con él y con su actitud tan positiva que me parece de admirar y agradecer. Entonces con él siempre ha habido máximo respeto y compañerismo más que rivalidad y mucha cordialidad y cariño a lo largo de este año y pico que hemos compartido.

Hay mucha gente que considera injusta la norma de 'Pasapalabra' que obliga al que no se lleva el bote a tener que abandonar también el programa. ¿Crees que se debería cambiar y cómo lo habrías llevado tú en caso de que hubiera sido él el ganador?

Bueno yo creo que como concursante yo ya llevaba mucho tiempo trabajando precisamente en ese final que sabes que es seguro y que en algún momento va a llegar ganes o no ganes el bote. Y ganar o no ganar no sabía si iba a ocurrir, estaba luchando por ello, pero era plenamente consciente de que las probabilidades de irte sin bote son tantas como las de ganarlo porque es un 50% y cuando llevas tanto tiempo piensas a lo mejor tienes un mal día y caes en la silla azul y puede terminar antes de lo que tu esperas, pero si todo va bien o es él o soy yo. Yo tenía muy interiorizado que era muy posible irme sin el bote y creo que eso es también la magia de este programa que si al final tú dices, no gano pero sé que voy a seguir le quita esa tensión de ir a por todas, creo que esto es parte del deporte y de los concursos y aunque da pena para todos, obviamente para el que pierde más, pero creo que es parte de la competición.

Cada vez que alguien se lleva el bote de 'Pasapalabra' se habla mucho del dinero que recauda Hacienda. Hay gente que considera que es demasiado dinero lo que os quita, ¿tú crees que es justo?

Pues es que es una cantidad tan grande de dinero que lo que me va a llegar creo que es suficiente para poder llevar la vida a la que aspiro que no es de lujo, ni de altos gastos, sino tener una vida más tranquila tal y como la estaba llevando ahora pero sin la presión económica y bueno yo soy muy partidaria de que si ganas más pues más tienes que aportar a la sociedad en la que vives. Es verdad que es un porcentaje alto el que se lleva Hacienda pero es que también la cantidad que ganas es muy alta entonces es normal. Y al final es lo que tenemos que hacer para poder vivir en la sociedad en la que vivimos que es maravillosa llena de servicios públicos gracias precisamente a los impuestos, así que me parece lo justo.

Ya has hablado muchas veces de lo que querías hacer con el premio. Pero ahora que ya es tuyo, ¿cuáles son tus planes más prioritarios y qué va a ser de tu vida sin 'Pasapalabra'?

Bueno la vida todavía tengo que volver a aprender a vivir porque al final ya no es solo el año y pico que llevaba en el concurso, sino que ahora se cumplen cinco años desde que tomé la decisión de empezar a prepararme para participar en 'Pasapalabra' y entonces han sido cinco años de constantemente estar estudiando, compaginando trabajo con estudio y al final es como si fuera una oposición que cualquier persona que esté opositando sabe lo difícil que es porque siempre estás conectado y aunque no estés estudiando estás pensando que deberías estar estudiando o en el caso de 'Pasapalabra' es que cualquier dato que te encuentras es susceptible de que te lo puedan preguntar y al final estás absorbiendo y apuntando todo. Entonces ahora todo te deja un vacío muy grande porque tengo que volver a retomar hobbies que tenía, recuperar tiempo con mi familia y amigos y volver a tener una vida pero que estoy deseando volver a ello.

Y en cuanto a la inversión del bote pues es lo que he dicho muchas veces lo que quiero es poderme comprar mi propia vivienda, que era algo complicado hasta ahora, y darle lo que necesite a mi familia y sobre todo tranquilidad tanto para mí como para todos los míos.

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de 'Pasapalabra'

Tu naciste en Argentina y tu familia ha sido emigrante. Ahora que se está hablando tanto de la regularización de inmigrantes y se están lanzando muchos bulos, ¿qué tienes que decir al respecto?

Bueno en mi caso yo nací en Argentina y de sangre soy 50% porque mi padre es español y toda su familia es española y mi padre de hecho fue emigrante en Argentina en los años 60 cuando las cosas estaban tan difíciles en España y entonces su familia se fue a Argentina para buscar una vida mejor, allí prosperaron, mi padre pudo tener una vida mejor que la que tenían aquí su familia.

Después mis padres en los 2000 pues intentaron buscar una vida mejor en España cuando nosotros éramos pequeños y decidieron volver a España en el caso de mi padre con la única intención de que nosotros, sus hijos, pudiéramos tener una vida mejor así que creo que al final todas las personas lo único que buscamos es prosperar y poder vivir. Así que me parece bien la medida y yo feliz de que el esfuerzo de mis padres y el sacrificio de mis padres hayan desembocado en este caso he ganado mucho dinero, pero para mí el orgullo no es ese sino el orgullo de que ellos me vean que he ganado algo por el esfuerzo que ellos me han inculcado.