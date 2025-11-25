Preocupación por el estado de salud de Antonio Resines, ingresado en la UCI tras cancelar su fichaje en TVE

Hace unos días conocíamos que Antonio Resines había tenido que rechazar finalmente su participación en 'Top Chef: dulces y famosos' en TVE debido a su estado de salud. Ahora ha sido la revista Semana la que ha adelantado en exclusiva que el actor fue ingresado en la UCI ante su delicado estado de salud.

Tal y como ha revelado la citada revista, Antonio Resines fue ingresado en el Hospital San Rafael de Madrid durante más de una semana y los primeros días el actor tuvo que pasar los primeros días en la UCI haciendo saltar de nuevo las alarmas por su estado.

Ha sido Jorge Borrajo, el director de la publicación el que ha revelado todos los detalles sobre el ingreso de Antonio Resines en 'El tiempo justo'. "Es verdad que, desde hace unos días, sabíamos que había tenido un problema de salud. Incluso había tenido que cancelar compromisos profesionales. Mañana lo publicamos en SEMANA ha estado ingresado en la UCI. Tuvo que ingresar el 13 de noviembre en la UCI, luego pasó a planta cinco días más", explicaba el periodista a Joaquín Prat.

Como ya pasara en 2021 cuando Antonio Resines estuvo en coma por el covid, ha habido gran preocupación por la salud del actor. Pero afortunadamente todo ha quedado en un susto y el intérprete ya se encuentra descansando en su casa. "Es cierto que no sabíamos qué había pasado con él para cancelar esos compromisos profesionales y es que tuvo que ser ingresado en la UCI", añadía Borrajo tras contar que el actor ya está en su domicilio.

Luis Merlo, el sustituto de Antonio Resines en 'Top Chef'

Así, tras saberse que Antonio Resines causaba baja en el casting de 'Top Chef: dulces y famosos', ahora descubrimos que el actor no pudo finalmente participar en el programa de TVE junto a otros rostros como Belén Esteban, Mariano Peña o Eva Isanta porque estaba ingresado en la UCI en un hospital.

Tras la baja forzosa de Antonio Resines, TVE y Boxfish decidieron fichar al actor Luis Merlo ('La que se avecina') como su sustituto. El intérprete se suma así al casting junto a Belén Esteban, Eva Isanta, Mariano Peña, Natalia Rodríguez, Roi Méndez, Marina Castaño, Samantha Ballentines, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Desirée Vila y Tote Fernández .