Antonio Resines se cae de 'Top Chef' en TVE por esta razón y es sustituido por un actor de 'La que se avecina'

Hace unos días que TVE confirmó la lista completa de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos', su nuevo talent de repostería con Belén Esteban y Antonio Resines como cabezas de cartel. Sin embargo, el casting ha sufrido una importante baja de última hora.

Así, según ha publicado Yotele, Antonio Resines se ha caído finalmente de la lista de participantes de esta nueva versión de 'Top Chef' debido a que no podrá acudir a las grabaciones del formato que arrancan esta semana por motivos médicos.

Esto recuerda mucho a lo que sucedió el pasado año con la baja de María Adánez en la segunda edición de 'Bake off: famosos al horno' teniendo que ser sustituida a última hora por Mark Vanderloo. Lo más curioso de todo es que el rostro que ocupará la plaza de Antonio Resines también procede de 'La que se avecina'.

Luis Merlo, el relevo de Antonio Resines en 'Top Chef: dulces y famosos'

Luis Merlo y Eva Isanta, de 'La que se avecina' a compañeros de 'Top Chef'

Y es que la dirección de Boxfish, la productora que está detrás del talent de repostería, ha decidido sustituir al actor por otro compañero de profesión como es Luis Merlo. De este modo, el intérprete debutará también en un formato de estas características y coincidirá en el programa con su compañera de reparto, Eva Isanta.

De esta manera, Luis Merlo se suma a la lista de 16 concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos' en la que además de Belén Esteban y Eva Isanta también se encuentran Mariano Peña, Natalia Rodríguez, Roi Méndez, Marina Castaño, Samantha Ballentines, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Desirée Vila y Tote Fernández .

Un programa de éxito internacional

'Top Chef: Dulces y Famosos' es la adaptación del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'. Estrenado originalmente en Bravo en 2006, la versión estadounidense de 'Top Chef', ganadora de dos premios Emmy® y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: 'Top Chef VIP', que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; 'Top Chef Junior' en Panamá; y ahora 'Top Chef VIP: Just Desserts' en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.