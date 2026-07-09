Netflix pone fecha a la emisión de la última temporada de una de las grandes series de los hermanos Caballero ('La que se avecina')

Cuando queda un mes para el estreno de la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', Netflix ha lanzado este jueves el tráiler y nuevas imágenes de la ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, que pondrá fin tras dos temporadas en la plataforma y otras dos temporadas en Movistar Plus.

La cuarta temporada de 'Muertos S.L.' constará de seis episodios y con ellos se pondrá fin a la historia de la funeraria Torregrosa. La última tanda de episodios de la ficción llegará a Netflix el próximo 7 de agosto a nivel global siendo una de las grandes apuestas de la plataforma para este verano.

El reparto de 'Muertos S.L.' seguirá estando formado por Carlos Areces ('La que se avecina') de nuevo al frente junto a Amaia Salamanca ('Siempre es invierno', 'Bienvenidos a Edén'), Salva Reina ('Legado', 'Dos Tumbas'), Diego Martín ('Machos Alfa', 'Legado'), Adriana Torrebejano (Coartadas, Bajo un volcán), Ascen López ('Machos Alfa', 'Casi todo bien'), Aitziber Garmendia ('Sin instrucciones', 'Machos Alfa'), Gerald B. Fillmore ('Amor en toda la cara', 'Reyes de la noche'), Roque Ruiz ('El cuco de cristal', 'Las hijas de la criada'), Bárbara Santa-Cruz ('El refugio atómico', 'Atasco'), Lorea Intxausti ('Yo no moriré de amor','Go!aze'), Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó') y Lucía Quintana ('Sentimos las molestias', 'Matadero').

El final de 'Muertos S.L.' se suma también a la despedida de 'Machos Alfa', que dirá adiós tras su sexta temporada. Dos despedidas de las ficciones de Contubernio que contrastan con el futuro de 'La que se avecina', que ya ha sido renovada por Prime Video por una décimo octava temporada.

Así es la cuarta temporada de 'Muertos S.L.'

Adriana Torrebejano, Aitziber Garmendia y Lorea Intxausti en 'Muertos S.L:'

¿Quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto "solo un ratito", lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe. Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio… pero no tanto en un tanatorio.