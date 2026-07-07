Llega a Netflix su nueva serie con José Coronado y Martiño Rivas basada en una novela de Pérez-Reverte: fecha de estreno y avance

La maquinaria de Netflix no cesa. Y si el próximo 24 de julio estrenará la película 'Los creyentes' con Jose Coronado, el actor ya tiene fecha para el lanzamiento de otro de sus grandes proyectos en la plataforma de streaming. Hablamos de 'El problema final', la miniserie basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte.

Será el 25 de septiembre cuando Netflix estrene este nuevo proyecto de ficción protagonizado por Jose Coronado ('Legado', 'La chica de nieve'), María Valverde ('Fuimos canciones', 'Todo lo que no vemos'), Martiño Rivas ('Ella, maldita alma', 'Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Élite').

El reparto de 'El problema final' lo completan otros actores de la talla de Gonzalo de Castro ('Políticamente correctos'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') y Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

'El problema final' es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte. Es una thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados que ahora verá la luz en formato miniserie con cuatro episodios.

La miniserie está producida por Mod Producciones ('Mientras dure la guerra', 'El cautivo') y cuenta con Fernando Bovaira ('Mientras dure la guerra', 'La Fortuna') como productor, Urko Errazquin ('El campeón', 'La vida padre') como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret ('Una vida no tan simple', 'No mires a los ojos').

Así es 'El problema final'

Imagen oficial de 'El problema final'

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.



Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.