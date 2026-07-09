Los productores de 'MasterChef' preparan la nueva serie de Telecinco con el tándem protagonista de Paz Vega y Leonor Watling

Mediaset seguirá apostando por la ficción tras el reciente estreno de 'Ella, maldita alma' y de haber suspendido sine die el lanzamiento en abierto de 'Romi', pese a haber fijado su estreno para hace dos semanas. Así, la cadena ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una nueva miniserie con un tema social de fondo con Paz Vega y Leonor Watling como protagonistas.

Así, Mediaset se ha aliado de nuevo con Shine Iberia tras 'Pura Sangre' para producir 'Cabeza alta', una miniserie de dos episodios que supondrá la adaptación de la exitosa serie italiana 'A testa alta: Il coraggio di una donna', y cuyo rodaje arrancará en Madrid en las próximas semanas.

'Cabeza alta' será un thriller cuya historia principal se centra en una historia de denuncia sobre violencia digital, el chantaje sexual y la exposición pública en redes sociales. Un tema que ya abordó otra serie como 'Intimidad' en Netflix y que sigue estando muy de actualidad.

La miniserie de dos episodios estará protagonizada por Leonor Watling ('Su majestad'), Paz Vega ('1992') y Tomás del Estal ('El cuco de cristal', 'Anatomía de un instante'). Completan el reparto actores como Silvia Abascal ('Entre tierras'), Lucía Jiménez ('Marusía. Vientos de honor'), Juan Carlos Vellido ('Salvador'), Daniel Ortiz ('Cochinas'), Almagro San Miguel ('La Moderna') y Lola Alterio ('El homenaje'), entre otros intérpretes.

Dirigida por Belén Macías ('Pura sangre') y escrita por Virginia Yagüe ('Amar es para siempre', 'Pura sangre'), con Macarena Rey, Pablo Alejos y Jorge Redondo en la producción ejecutiva, 'Cabeza alta' explorará también otras cuestiones como el abuso de poder, la corrupción y la capacidad de resistir ante la adversidad.

La ficción original, producida por Banijay Studios Italy y RTI (Reti Televisive Italiane), se convirtió en uno de los grandes éxitos de la temporada en Italia tras su emisión en el prime time de Canale 5 a comienzos de este año.

Así será 'Cabeza alta'

Verónica (Leonor Watling) es una prestigiosa directora de instituto que ha dedicado su vida a proteger y educar a los jóvenes. Admirada por su comunidad educativa e impulsora de un innovador proyecto social para combatir la adicción digital entre adolescentes, parece atravesar el momento más importante de su carrera. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando un vídeo íntimo suyo, grabado sin su consentimiento, se viraliza de la noche a la mañana.

Lo que comienza como un escándalo personal pronto se convierte en una pesadilla que amenaza con destruir todos los ámbitos de su vida, incluido su matrimonio con Luis (Tomas del Estal). Mientras intenta hacer frente al impacto sobre su familia, su entorno y su reputación, Verónica tratará de descubrir quién está detrás de la difusión del vídeo.

Con la ayuda de Cecilia (Paz Vega), su hermana y sargento de la Guardia Civil, inicia una investigación que la conduce a un entramado de intereses políticos, económicos y personales ocultos. A medida que aparecen nuevas amenazas, chantajes, agresiones e incluso muertes, la protagonista comprende que no fue elegida al azar y su descrédito personal y profesional obedecía a un objetivo planificado.