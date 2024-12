Juan del Val desaparece de 'La Roca' y Nuria Roca tiene que dar explicaciones en directo

Los espectadores que hayan sintonizado este domingo La Sexta para ver un nuevo programa de 'La Roca' se habrán sorprendido al ver que el programa de Nuria Roca ha contado con una baja importante en su equipo habitual de colaboradores. Y es que Juan del Val no estaba en su asiento.

El escritor y marido de Nuria Roca es uno de los colaboradores habituales de 'La Roca' y de hecho es el único que se mantiene durante todo el espacio sea cual sea la sección. Desde los vídeos virales hasta la tertulia de corazón pasando por la tertulia de actualidad y por la de política.

Sin embargo, este domingo, Juan del Val se ausentaba y era sustituido por Cristina Plaza en la primera mesa de 'La Roca'. "Iba a decir Juana del Val", decía con sorna Nuria Roca al presentar a su compañera. "Juanita del Val me puedes llamar, ya que no está Juan me acoplo a la mesa", reaccionaba ella.

"¿Pero qué le has hecho a Juan?", preguntaba la presentadora. "Ha salido ganando la mesa", se escuchaba decir por su parte a Berni Barrachina. Y tras ello, Cristina Plaza aseveraba que había mandado al colaborador "un poco lejos". "Está en México, ¿no? Eso me a dicho a mí", explicaba entonces Nuria Roca.

El zasca de Sara Ramos a Juan del Val: "Si no viene no cobra"

Después, Nacho García tiraba también de humor para exponer cuál era según él la gran diferencia entre Juan del Val y Cristina Plaza. "La diferencia es que Cristina Plaza tiene energía de gato y Juan la tiene de perro, entonces Cristina está tranquila, se va a por un café, viene. Y sin embargo, Juan es qué pasa, cómo estáis. Es una persona que...", recalcaba el colaborador. "Se le echa de menos", apostillaba su sustituta.

Y cuando tanto Berni Barrachina como Nuria Roca adelantaban que luego conectarían con Juan desde México, Sara Ramos no dudaba en apuntar el motivo. "Eso será para justificar el sueldo porque si no viene no cobra y dice por lo menos me conecto", sentenciaba la periodista. "Igual le han pagado el viaje", ironizaba Berni. "Pues luego se lo voy a preguntar porque no me hace gracia que se lo hayan pagado de mi cuenta", soltaba Nuria.

Después, Nuria Roca conectaba en directo con su marido Juan del Val desde México para saber qué tal le iba por allí firmando en la Feria del Libro de la ciudad. "Buenos días, sabéis lo habilidoso que soy con la tecnología, llevo unos 45 minutos haciendo la conexión para poder hablar. Yo no os veo a vosotros, no sé si me veis a mí", comentaba el escritor. "Tranquilo, te vemos, aunque el sonido es un poco malo", le aclaraba Nuria.

Tras hablar con él sobre su aventura en México, Nuria Roca le lanzaba un último mensaje. "Pásatelo muy bien, disfruta, tus hijos están bien, las perras también, te vas a librar de poner el árbol de navidad que sé que te gusta muchísimo, cuando llegues estará todo puesto. Disfrútalo y a la vuelta nos cuentas", terminaba diciendo Nuria.