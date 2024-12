María Patiño revive el momento 'tierra trágame' que vivió con Sonsoles Ónega: "Ella estaba flipando"

La extensa trayectoria televisiva de María Patiño está llena de anécdotas, algunas más divertidas que otras. Este miércoles, 4 de diciembre, la periodista ha descolocado a sus compañeros de 'Ni que fuéramos' al relatar lo que le ocurrió ni más ni menos que con Sonsoles Ónega, cuando ambas trabajan en Telecinco.

Por aquel entonces, María Patiño presentaba 'Socialité'. En uno de los programas, emitieron el comunicado de una mujer, llamada Sonsoles, que había estado con Antonio David Flores. "Hasta ahí todo normal, pero a lo largo del programa aparece también Sonsoles Ónega con una pareja que tenía entonces y en una pausa publicitaria recibo un mensaje: 'María, me ha llamado la atención lo que habéis puesto porque estoy con mi familia viendo la televisión'", explicó la gallega en el programa de Ten.

El audio de María Patiño que dejó flipando a Sonsoles Ónega

María Patiño, que no tenía su mejor día, le respondió con el siguiente audio: "'Siempre te estás quejando, me parece alucinante. He hecho las cosas como tú me has pedido. Jamás he contado nada que no debería de contar. Te he defendido hasta el final'. Y me contesta: '¿Perdona?'". Sin embargo, según ha proseguido relatando la presentadora de 'Ni que fuéramos', lejos de quedarse ahí, ella siguió muy cabreada, y le espetó: "Además te digo una cosa. A partir de ahora no quiero que me vuelvas a mandar ni que te vuelvas a poner en contacto conmigo. Estoy harta de que me utilices. Se acabó".

La actual presentadora de 'Y ahora, Sonsoles', sin dar crédito a lo que escuchaba, se limitó a repetir: "¿Perdona?". Una vez en casa y ya más tranquila, María Patiño se dio cuenta de que "le estaba mandando todos esos mensajes a Sonsoles Ónega creyendo que era la otra Sonsoles, y ella flipando". Un surrealista momento que, a buen seguro, Sonsoles Ónega se tomó con sentido del humor.