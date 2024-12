Sonsoles Ónega enmudece a María del Monte tras arrearle este dardo y debe retractarse

Sonsoles Ónega abordaba este lunes en 'Y ahora Sonsoles' las críticas que ha recibido este fin de semana David Bustamante por su nuevo aspecto al haber cogido algunos kilos y tener un nuevo peinado. Un asunto que ha llevado a que la presentadora le soltaba un zasca su compañera María del Monte del que luego tenía que retractarse.

"David Bustamante reaparecía este fin de semana en un concierto y su imagen ha dado muchísimo que hablar, sobre todo en redes sociales, porque dicen que ha ganado peso. Ya es lo que nos faltaba por ver", arrancaba diciendo Sonsoles Ónega.

Tras ella, era Miguel Lago el que se mostraba enfadadísimo por las críticas que está recibiendo su compañero y amigo con el que coincidió en la última edición de 'Tu cara me suena'. "Ha cogido un poco de peso porque tuvo que dejar de hacer deporte durante un tiempo, pero David está estupendo y lo que es mejor: está feliz y cantando mejor que nunca", explicaba el colaborador de 'Y ahora Sonsoles'.

"María tú estás divina, pero tú que también te subes al escenario, ¿esas críticas despiadadas de si has ganado peso o no?", le cuestionaba Sonsoles Ónega a María del Monte. "Yo estoy muy en contra de todas las personas que atenten contra la felicidad de los demás innecesariamente", empezaba contestando la cantante.

Sonsoles Ónega tiene que pedir perdón a María del Monte tras soltarle un zasca

Tras ello, María del Monte se ponía de ejemplo para dejar algo patente. "Hay que ser consciente si yo tuviera que anunciar bañadores", trataba de decir antes de que Sonsoles Ónega la cortara para lanzarle un zasca sin darse cuenta. "Hombre dirías que no", soltaba la presentadora provocando la risa de todos los presentes.

"Bueno perdón, perdón", le decía Sonsoles a su compañera. "Después hablamos, habéis sido testigos y testigas. Yo tengo un trauma y sabes que me traumatizo muy pronto", ironizaba María del Monte. "Lo que quiero decir es que si hay profesiones para que si tú vives de tu cuerpo exclusivamente tienes que tenerlo más acordado", aseveraba.

¿Pero por qué tiene que estar la ropa de una talla nada más? Porque tiene que haber la talla 38, ¿para qué está la 42, la 44? Que por salud hay que tenerla, yo he perdido unos kilitos y a mí no me gusta perder ni kilos. No hay que estar con esa obsesión ni mucho menos hacer leña con alguien, puede dolerle", sentenciaba María del Monte.