Sonsoles Ónega no tolera lo que Antonio Naranjo llega a soltar en directo y le pone en su sitio

Este viernes, 29 de noviembre, 'Y ahora Sonsoles' abordaba el brutal asesinato de Cristian, el pequeño de dos años asesinado a manos de la pareja de su madre en Linares, Jaén. En un momento de debate, tales han sido las barbaridades soltadas por Antonio Naranjo, que Sonsoles Ónega se vio obligada a pararle los pies.

El programa de Sonsoles Ónega entrevistaba a Pedro, el primo del padre de los gemelos y hablaba también con Manuela, la abuela paterna de los niños. Y en un momento dado, Antonio Naranjo tomaba la palabra para cuestionar a la madre de los gemelos por haberles dejado con su pareja.

"Dejarme que diga una cosa porque sino reviento. Los hijos no están para dar alivio a los padres, los padres estamos para cuidar de nuestros hijos. Yo lo siento mucho, pero lo que he oído a este señor, al primo y al hermano de la madre de estos niños decir que habían visto señales de violencia desde hace tiempo. Él es un asesino pero su madre es una irresponsable", soltaba Antonio Naranjo.

"¿Cómo demonios dejas a dos niños de dos años en manos de una persona que al parecer ya había cometido este tipo de hechos o parecidos con estos niños? Son los dos unos irresponsables y esa madre tampoco tiene perdón de dios", insistía el colaborador antes de que Sonsoles Ónega le frenara en seco.

Sonsoles Ónega para los pies a Antonio Naranjo por lo que llega a decir

Así, Sonsoles Ónega no toleraba lo que estaba haciendo su compañero. "No me los pongas al mismo nivel a la madre y al asesino. Porque no ehhh", le advertía la presentadora. "Los adultos tenemos la obligación de defender a los niños", replciaba Naranjo. "Pero al mismo nivel no voy a poner a la madre del asesino", incidía por su parte Sonsoles antes de que los compañeros recordaran que a la madre se la estaba investigando por omisión de socorro.

"Solo hay un asesino pero una persona a la que servicios sociales le han quitado tres hijos no puede tener niños a su cargo", trataba de defender Antonio Naranjo. "Pero lo estás poniendo al mismo nivel y eso no", repetía una y otra vez Sonsoles.

Sonsoles Onega frena a Antonio naranjo cuando equipara al asesino de un niño con su madre. pic.twitter.com/63UKwOBvzn — TVMASPI (@sebas_maspons) November 29, 2024

Tras ello, Ángel Antonio Herrera le preguntaba a Pedro, el primo de Cristian, el padre de los niños si la madre era una mujer atemorizada que vivía con miedo a lo que el invitado respondía afirmativamente. "Sí, vivía con mucho miedo", aseveraba. "Pues hay que superarlo", espetaba Antonio Naranjo volviendo a generar lío en plató.

"Antonio es muy fácil decir que hay que superarlo", le soltaba Sonsoles Ónega a su colaborador. "Hay que superarlo como sea y más cuando estás rodeada de gente", defendía Naranjo. "Pero tú sabes que cuando se cierra la puerta de una casa...", le recriminaba la presentadora. "No, en esto soy inflexible por muy atemorizada que estés no puedes estarlo cuando lo que está en juego son la vida de dos niños", destacaba el periodista.

"Que no, que no. Esa mujer estaba limpiando una casa arrodillada con una balleta", le replicaba Sonsoles. "Como si limpia ocho y se arrodilla", soltaba Naranjo provocando aún más indignación. "No, estaba trabajando, no estaba en una discoteca. Estaba con la fregona", incidía Sonsoles. "Pero me da igual", comentaba Naranjo. "Pero a mí no me da igual. Si estuviera de copas aún podríamos decir, pero la mujer tenía que trabajar", sentenciaba Sonsoles.

Y muy cabreada, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' reprendía a su colaborador en directo. "Antonio no digas eso porque todas las madres que nos vamos a trabajar y llegamos a casa a las 9 de la noche", trataba de decirle Sonsoles. "Y yo soy padre y llego a las 11", le exponía Naranjo. "Pues muy bien, yo no sé con quién se quedan tus hijos si quieres te digo con quién se crean los míos y si les pasa algo no me vas a decir que la culpa es mía", sentenciaba Sonsoles.