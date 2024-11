Nacho Abad dice 'hasta aquí' a Antonio Naranjo por desacato y hace esta solicitud a la dirección

'En boca de todos' con Nacho Abad ha abordado la noticia sobre un Ayuntamiento que ha gastado 17 mil euros para investigar las bajas, sospechosas y no debidamente justificadas en algunos casos, de sus trabajadores.

A partir de ahí se ha formado un intenso debate sobre si esas bajas irregulares se concentran más en el sector público y en empleados por cuenta ajena. "¿Qué pasa aritméticamente para que personas autónomas como la mayoría de los que estamos aquí suframos menos dolencias que esos empleados públicos o privados que todos los lunes y todos lo viernes se sienten mal?", ha planteado Antonio Naranjo, aludiendo a un supuesto estudio.

"¿De dónde sacas ese estudio? Enséñalo. ¿Sabes de dónde te lo has sacado? De aquí (gesto señalando la boca)", le ha confrontado Ramón Espinar, asegurando que se lo acababa de inventar sobre la marcha y lamentando que quisiera hacer ver ante la audiencia de 'En boca de todos' que "trabajador público" es sinónimo de "vago".

"1,4 millones de personas diarias no van a trabajar", le ha indicado Antonio Naranjo. "No son más vagos y menos vagos que tú los trabajadores públicos. Respeto al trabajo de los demás", le ha arreado Espinar, desatándose una verdadera algarabía incontrolable para Nacho Abad.

"Hay gente que se deja explotar por miedo a perder su puesto", ha apostillado Sonia Ferrer, sumándose a los gritos. "A esa gente la explotan porque el esfuerzo está mal repartido, a ver si nos enteramos", le replicaba Naranjo. "Os estáis esforzando mucho ahora, ya, ya, ya vale", ha apelado el presentador de 'En boca de todos' para poner orden.

Nacho Abad se planta: "Bajad los micros, por favor"

Sin embargo, no ha tenido ningún éxito, pues Antonio Naranjo ha seguido alzando la voz. "Hay mucho ruido, no se os entiende, Antonio, no se os entiende", le ha reprendido Nacho Abad. Y ni aun así ha obedecido el tertuliano, que ha continuado hablando por encima, desoyendo las amonestaciones del comunicador de Mediaset.

"No te dejo, no te dejo", le ha advertido Abad al colaborador cuando éste le reclamaba seguir con el turno de palabra a toda costa. Desbordado y exaltado, finalmente Nacho se ha visto en la obligación de pedir a la dirección del programa que cortaran los micrófonos: "Bajad los micros, por favor, bajad los micros que no se les oiga".