Gonzalo Miró le para los pies a Antonio Naranjo tras tacharle de mentiroso en 'La Roca'

Este domingo, 'La Roca' volvía a analizar toda la actualidad y entre los temas a debatir se encontraba la comparecencia de Carlos Mazón en la que reconocía errores en la gestión de la DANA pero se negaba a presentar su dimisión. Algo que provocaba que se produjera un enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Gonzalo Miró.

Todo empezó cuando Antonio Naranjo no dudaba en volver a cuestionar que se pida la dimisión de Carlos Mazón y no se haga lo mismo con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Mazón al menos ha comparecido aunque solo sea para inmolarse en público. Un país decente exigiría responsabilidades a todos los responsables", cuestionaba el periodista.

"Nadie tiene el derecho a pedir la dimisión de Mazón si no eleva esa responsabilidades al gobierno de España que pese a que se ha fabricado el relato de que no tenía ninguna responsabilidad es falso. Tiene toda la responsabilidad legal, moral, institucional y política que no ha ejercido y no es para disculpar a Mazón", añadía Antonio Naranjo dejando claro que aquí "no hay buenos" y que todos tenían que ser igual de duros con el Gobierno de España como se es con Mazón.

Unas palabras a las que replicaba Tania Sánchez y a las que pedía poder responder también Gonzalo Miró. No obstante, Nuria Roca le pedía que se pensara sus argumentos porque tenían que irse a publicidad. A la vuelta de la misma, Gonzalo era rotundo con su compañero. "Hay que dejar claro y creo que todo el mundo lo sabe que el responsable de emergencias ese día era Carlos Mazón, punto", recalcaba el colaborador. "No", le desmentía Naranjo. "Es indiscutible Antonio te pongas como te pongas", le replicaba Miró.

"El responsable de las emergencias era el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya está, el que diga lo contrario es mentira", insistía Gonzalo. "No, lo que es mentira...", le volvía a corregir Antonio Naranjo provocando un enfrentamiento entre ambos. "Yo te he escuchado a ti, no estaba de acuerdo en nada de lo que has dicho y no te he interrumpido así que por favor", le solicitaba el hijo de Pilar Miró.

Gonzalo Miró y Antonio Naranjo se enzarzan y obligan a Nuria Roca a intervenir

"Es que no estás diciendo la verdad", aseguraba Antonio Naranjo. "Bueno tú no sueles decir la verdad y aquí estás normalmente hablando una cosa detrás de otra", le espetaba Gonzalo Miró. "Eso me parece muy serio", comentaba Naranjo. "¿Me lo dices tú a mí y no te lo puedo decir yo a ti?", se preguntaba entonces Gonzalo. "Lo voy a rectificar, creo que estás equivocado", reconocía el periodista. "Bueno pues tú también te sueles equivocar y no por eso yo te interrumpo", incidía Gonzalo. "Te faltan años y experiencia para decir que yo no digo la verdad", le soltaba entonces Naranjo.

Tras ello, Gonzalo Miró trataba de seguir con su opinión. "El responsable ese día de las emergencias de la Comunidad valenciana era Carlos Mazón te pongas tú como te pongas", recuperaba el colaborador. "Naranjo vamos a dejar que termine Gonzalo por favor", le decía entonces Nuria Roca al ver que el enfrentamiento no paraba.

"Los protocolos existen lo que pasa es que tiene que haber alguien que los active. Si hubiera cambiado la situación si Mazón durante tres o dos horas antes si les dice a la población lo que no tienen que hacer. Y hay una mentira que nos está intentando colar este tipo diciendo que no tenía las herramientas para avisar a la población de lo que podía pasar. Otra cosa es lo que pasó después, pero lo que pasó el día 29 pensar que no se podía haber evitado alguno de los fallecimientos si él hubiese avisado a la gente de lo que podía pasar", terminaba diciendo Gonzalo Miró.

Para acabar con respecto a las competencias del gobierno central, Gonzalo Miró también se pronunciaba. "Sería discutible cómo y cuando porque si somos un poco honestos sería difícil de plantear que el Estado se hubiera hecho cargo el mismo día 29. Y te creas o no te creas que Teresa Ribera llamó varias veces antes del mensaje que Mazón publica, vamos a leer lo que él publica. Entiendo que entre personas medianamente capaces es fácil decir venid por favor que estoy desbordado", sentenciaba el colaborador de 'La Roca'.