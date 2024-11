Gonzalo Miró remarca algo que muchos piensan del caso Elisa Mouliaá y dice verlo "injusto"

Gonzalo Miró ha opinado sobre el caso Íñigo Errejón en 'Espejo Público' horas después de su respuesta a la denuncia que presentó hace unas semanas Elisa Mouliaá por una presunta agresión sexual en 2021.

El ya expolítico aseguró que es una denuncia "falsa" y ha pedido al juez reabrir la causa para "exponer la realidad de los hechos" lo antes posible, alegando además que la interrupción de la causa, debido al avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante, es una "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho".

Pues bien, sobre este recurso que Íñigo Errejón ha llevado a cabo ante la Audiencia Provincial de Madrid se ha hablado en el programa de Susanna Griso en Antena 3, donde se ha señalado la doble vara de medir del exportavoz de Sumar cuando en 2020 hablaba en Twitter de que las denuncias falsas no existen y criticaba a los que cuestionan a las mujeres que denuncian.

Ante ello, Gonzalo Miró ha tomado la palabra, destacando algo muy revelador que desmonta a Errejón: "A mí sí que me gustaría remarcar que no hay nada como verte ante la posibilidad de dormir entre rejas para terminar comportándote en este caso como lo que denunciabas antes".

"Dicho esto, me parece injusto que haya que esperar ahora cuatro meses para que alguien se pueda defender", ha añadido el colaborador ante esa dilación que se va a producir debido a la baja médica por inminente parto de la letrada de Elisa Mouliaá.

Así, Gonzalo Miró entiende en cierto modo que Íñigo Errejón se queje de ese aplazamiento y, respecto a ello, ha dejado esta reflexión final: "Si tú me denuncias por algo y yo creo que soy inocente, esperando que la justicia me ampare, yo estaría deseando que se resolviera cuanto antes para que mi nombre no quede en entredicho".