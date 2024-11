Elisa Mouliaá irrumpe "paralizada" con Sonsoles tras la respuesta de Errejón: "Tengo miedo"

Elisa Mouliaá ha entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles' a los minutos de conocerse que Íñigo Errejón ha contestado a su denuncia por presunto acoso sexual, asegurando que es "falsa" y pidiendo declarar lo antes posible para "exponer la realidad de los hechos".

Además, el ya expolítico y exportavoz de Sumar pide reabrir la causa y critica el "limbo presencial" en el que se encuentra el caso en este momento tras verse interrumpido por la baja médica por embarazo de la abogada de la denunciante. Habla exactamente de "estratagema y añagaza para dilatar y retrasar la tramitación del presente procedimiento, con evidente mala fe y abuso de derecho".

Ante ello, la joven se ha confesado atemorizada en el magacín de Antena 3. "Tengo miedo y estoy paralizada porque esto me está quedando muy grande. No sé cómo actuar, me lo tenía que haber pensado dos veces ante este linchamiento mediático que llevo encima cuando lo hice con la mejor intención, intentando esclarecer lo que había ocurrido", ha lamentado.

No obstante, Elisa Mouliaá ha matizado que no se arrepiente de haber presentado la denuncia, sino "de haberlo hecho público y no haber ido a la comisaría de forma discreta". Respecto a que Errejón sostenga que es una denuncia "falsa", se ha defendido tajante: "Decir que es falsa me parece lamentable porque no lo es, todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales".

Elisa Mouliaá, entrevistada por Sonsoles Ónega y 'Y ahora Sonsoles'

"Me ha dejado impactada que me acuse de mala fe y de fraude... no puede alegar todo eso y decir que es falso porque no ha habido en ningún momento mala fe. Mala fe viene por su parte en este caso", ha clamado la actriz en su conexión telefónica con Sonsoles Ónega.

"Estoy muy segura de lo que pasó, acabé en su casa, me agredió tres veces y fue la noche más desagradable de mi vida. Me queda confiar en la Justicia", ha añadido Elisa Mouliaá, con un encarecido llamamiento final: "Es importante que el resto de víctimas se atrevan a denunciar y todo esto tenga un peso".