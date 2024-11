Antonio Naranjo entra de lleno en la polémica de Iker Jiménez con esta inequívoca palabra

Desde hace dos semanas, Iker Jiménez se encuentra en el ojo del huracán por diferentes motivos. Primero fue por lo que llegó a hacer Rubén Gisbert justo antes de un directo en 'Horizonte', después por hacerse eco del bulo de los cadáveres en el parking de Bonaire y posteriormente por culpa de Ángel Gaitán. En medio de todo este revuelo, el presentador ha recibido un varapalo: ING se ha retirado como patrocinador de sus programas. Y por ello, Antonio Naranjo ha querido mostrarle todo su apoyo.

Así, el colaborador habitual de 'Y ahora Sonsoles', 'En boca de todos' o 'La Roca' no ha dudado en contestar a Iker Jiménez después del vídeo que el presentador de Mediaset compartió este martes en su cuenta de "X" tratando de señalar a todos los medios que también comentaron que podría haber muertos en el parking de Bonaire.

Con este vídeo, Iker Jiménez no duda sobre todo en cuestionar a La Sexta después de que rostros como El Gran Wyoming, Dani Mateo o Ana Pastor le hayan señalado directamente en sus programas por hacerse eco de bulos en su programa tratando de demostrar que La Sexta también abordó el asunto de los muertos de Bonaire.

Ahora en plena guerra entre los que atacan a Iker Jiménez y los que lo defienden se ha producido la retirada de ING como patrocinador de 'Horizonte' y 'Cuarto milenio'. Algo que ha generado también una ola de gente cercana a la ultraderecha para pedir el boicot del banco por retirar su publicidad a los programas de Iker Jiménez en Cuatro.

"Inapelable": La reacción de Antonio Naranjo a la polémica de Iker Jiménez

Y por ello, Antonio Naranjo no ha dudado en dar la cara por el presentador de Cuatro. Así, el colaborador de programas de la cadena como 'En boca de todos' y 'Todo es mentira' ha querido enviarle todo su apoyo a Iker y aprovechar para señalar al presidente del Gobierno. "Muy bien Iker. Inapelable. Ojalá los mismos que se dedican a perseguir a periodistas honestos le dedicaran tiempo al gran BULO de esta catástrofe: el de un presidente diciendo, de manera reiterada, que no tiene competencias. No ha habido ni habrá mentira mayor", sentencia.