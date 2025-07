'Horizonte' de Iker Jiménez cierra temporada con soflamas ultras y alentando al desorden público con "barricadas"

'Horizonte' despidió este jueves su temporada con nuevo récord de audiencia con un Iker Jiménez que volvió a dar voz a los discursos más peligrosos que se pueden hacer en televisión. El formato no dudó en analizar la última hora con las acusaciones de Feijóo a Pedro Sánchez de lucrarse de los prostíbulos que regentaba su suegro con las saunas gays.

El formato de Cuatro volvió a reunir en su mesa a colaboradores completamente alineados con la derecha y la extrema derecha. Y de hecho, dejó que el psiquiatra José Cabrera no dudara en alentar a los ciudadanos a salir a las calles e incendiarlas como si estuviéramos en una guerra.

"Yo no me explico cómo no están las calles incendiadas. Estoy estupefacto, amigos ciudadanos que estáis en vuestras casas viendo el programa. Esto es de barricadas, como en la Revolución Francesa, joder. Esto es como Mayo del 68. Habría que tirarse a la calle porque es tal la sinvergonzonería y la contradicción...", soltó el colaborador de 'Horizonte' sin ningún reparo y sin que nadie le llamara la atención por lo que podían suponer sus palabras.

Tras ello, José Cabrera no dudó en señalar a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez de vivir de los prostíbulos. "Es sabido que estas saunas existían y la pobre Begoña era la contable. Y el pobre Pedro también ayudaría a llevar la contabilidad porque en una pareja se ayudan" aseveraba el psiquiatra. "No lo sabemos", trataba de replicarle Iker Jiménez. "No lo sabemos, pero puede ser también", añadía el colaborador.

Y precisamente en ese mismo sentido, Iker Jiménez se hizo eco de una información de The Times sobre el tema de los prostíbulos manipulando el titular del periódico británico obviando que lo decían desde la oposición. Algo que llama la atención después de haber abierto el programa tratando de dar lecciones sobre el clickbait y como se debe informar y titular una noticia.

Lo publica The Times: "Pedro Sánchez vivía de los 'prostíbulos gay' de su suegro" #Horizonte pic.twitter.com/0wRRVQbzLB — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 10, 2025

Pero el discurso de José Cabrera fue amplificado aún más por otro de los colaboradores de 'Horizonte' demostrando que es uno de los formatos más perjudiciales para nuestra sociedad. "Yo soy más de salir a la calle y romperlo todo, porque ahora mismo no sabes ya con qué defenderte", llegó a decir Marc Vidal al cuestionar el sistema tributario español.

Los peligrosos discursos de 'Horizonte' animando a la insumisión fiscal

Pero las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez no cesaron. El propio Marc Vidal se hacía eco de un informe que según él recogía que "el 57% de los jóvenes europeos no creen en la democracia como sistema". Algo que para él, era culpa del sanchismo. "Esto lo está fabricando esta gentuza que tenemos ahora mismo en esta historia", soltaba sin pudor alguno.

Asimismo y como es habitual, 'Horizonte' también dio voz a los youtubers más alineados con la ultraderecha y que tanto daño hacen en la juventud con sus discursos ultras. Así, el infovlogger Isaac Parejo no dudó en señalar al Gobierno como el culpable de que el agricultor David Dafoz de 27 años se haya suicidado. "Dudo que sea la única persona que se ha quitado la vida por el acoso fiscal del Gobierno", aseguró sin que nadie le cuestionara tal comentario.

Pero peor fue lo que hizo el youtuber Inocente Duke al animar a los espectadores a dejar de pagar impuestos, algo completamente reprobable en una televisión en abierto. "Como no existe un mecanismo en la Constitución Española que el ciudadano se pueda defender, haría una insumisión fiscal. Que me metan en la cárcel, iría a una de mujeres", destacaba con cierta sorna. Pero encima Carmen Porter, la mujer de Iker Jiménez echó más leña al fuego al decir que "métase de okupa, no le puedan echar".