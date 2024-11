La más combativa sentencia de Pilar Eyre contra Antonio Naranjo por lo que dice de Óscar Puente

Pilar Eyre le ha dicho las cosas bien claras a Antonio Naranjo tras atacar a Óscar Puente en su cuenta de X por presumir de su celebrada gestión en Valencia tras los estragos de la DANA en la red de carreteras y en la red ferroviaria.

El conocido periodista y colaborador televisivo lanzaba este demoledor mensaje al Ministro de Transportes: "Que alguien me haga el favor de decirle que deje de promocionarse como sucesor de Pedro Sánchez responda a una simple pregunta: ¿Por qué no cerró usted las autovías de Valencia antes de que quedaran atrapados por miles?".

"Este señor no para de presumir de lo que cree estar haciendo ahora. Lo que debe a aclarar es por qué no impidió el tráfico en las autopistas cuando ya tenía que estar informado de lo que nos venía encima. Exíjanle una respuesta todos ustedes, por favor. Encima saca pecho", añade Antonio Naranjo.

Ante esta publicación, ha reaccionado Pilar Eyre, defensora del político, que no se ha podido contener y ha respondido al tertuliano con esta advertencia: "Querido @AntonioRNaranjo, si quieres meterte con Óscar Puente, aquí me tienes, con mi pecho hecho trinchera para defenderlo".

Querido @AntonioRNaranjo si quieres meterte con @oscar_puente_ aquí me tienes, con mi pecho hecho trinchera para defenderlo 🧌 https://t.co/VY4cc9qazp — Pilar Eyre (@pilareyre) November 9, 2024

Además de Pilar Eyre, el propio Óscar Puente ha replicado a Naranjo, dejándole en evidencia por no conocer el sistema competencial de nuestro país. "Es importante que quienes se dedican a informar conozcan el sistema competencial español. El Ministerio de Transportes no tiene competencias para decidir cuándo se puede circular por una carretera y cuándo no. Solo las construye, las mantiene o las repara", le ha aclarado.