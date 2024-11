Risto Mejide se planta ante Antonio Naranjo en 'Todo es mentira' y le tiene que parar los pies

Risto Mejide y Antonio Naranjo se han enzarzado este jueves en 'Todo es mentira'. El presentador se ha hartado de que el polémico colaborador tratara de marcar constantemente hacia dónde había que desviar el debate. Y se ha plantado leyéndole la cartilla y sacándole los colores, evidenciando que no hace su trabajo al no verse los programas en los que no participa.

El programa ha abordado una última hora sobre la Consejera de Justicia de Valencia, que ha admitido que no conocía el sistema de alertas por el móvil hasta la misma tarde de la riada. Algo que es gravísimo, una prueba más de la ineptitud criminal de la Generalitat Valenciana, que ha generado un intenso debate en el plató.

"Quienes necesitan un sistema de alertas tempranas son los políticos, no los ciudadanos. Los ciudadanos podemos tener más o menos criterio, pero para eso existen los poderes del Estado, que son quienes deciden. Un ejemplo: ¿Por qué demonios el Gobierno de Pedro Sánchez confinó entero a Madrid por la pandemia, decidiendo con su criterio que, a pesar de Ayuso, eso es lo que necesitaban los madrileños, y esta vez ha mirado para otro lado? Si no os hacéis esa pregunta, no entendemos nada", ha cuestionado Antonio Naranjo en su afán por responsabilizar de la catástrofe exclusivamente al presidente nacional.

En ese momento, Risto Mejide ha tratado de frenarle con poco éxito, porque desoía sus indicaciones y no cesaba su verborrea: "La tierra llamando a Naranjo". "La tierra no, Naranjo llamando a Risto para que escuche lo que estoy diciendo, que es lo que dice la ley", le ha confrontado el colaborador.

"Déjame decirte una cosa ahora que ya te hemos escuchado todos. Hay que verse los programas. Llevamos 9 programas dándole a Sánchez por no haber hecho lo que tenía que hacer, pero es que ahora estamos hablando de una noticia que es una última hora de una consejera de Valencia", le ha recriminado Risto Mejide.

Risto Mejide se harta de Antonio Naranjo y le pone en su sitio

"Una inútil, una inútil", ha sentenciado Naranjo. "Si lo resumes así, ese es tu comentario, ¿no tienes nada más que decir?", le ha enfrentado el publicista. "Si, una inútil", ha reiterado el tertuliano. "Me parece perfecto, pero estamos comentando esa noticia y tú lo que no puedes hacer es decir: 'no, lo que hay que hablar es de Pedro Sánchez'. Ya hemos hablado de él y seguiremos hablando de él, pero en este caso estamos hablando de otra incompetente", le ha cortado de raíz Risto, visiblemente hastiado.

Pero no ha sido el único momento en el que Antonio Naranjo ha sacado de quicio a Risto Mejide. "Todo el mundo pasa por alto una cosa que es la realmente relevante y es la siguiente: nos planteamos si el Gobierno de España tenía derecho a no coger el mando viendo que quienes teóricamente lo tenían son unos inútiles y ese es el problema. Y me podéis interrumpir las veces que haga falta que lo voy a decir las veces que haga falta: el Gobierno no tiene derecho a no coger el mando. Si no entendemos eso, nos centramos en una cosa que es impresentable, pero de menor importancia", ha clamado Antonio Naranjo en otro momento de la emisión de 'Todo es mentira'.

"Cuando hagas la escaleta, entonces eliges de lo que quieres hablar. Nadie le está salvando el culo a Pedro Sánchez. Hemos hablado de él también durante los últimos siete días", le ha vuelto a recordar Risto Mejide, plantándose en seco ante la actitud exasperante del colaborador.