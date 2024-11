El sobrino de Ana Rosa utiliza su sección en 'TardeAR' para lanzar este dardo a Sonsoles Ónega

Este jueves, Kike Quintana volvía a ponerse al frente de su sección de 'TardeAR', Fila Zero en la que aprovecha para analizar a todo y a todos. Y tras lanzar una crítica a su propio programa, el sobrino de Ana Rosa Quintana aprovechaba para lanzarle una nueva pulla a Sonsoles Ónega.

Desde el estreno de su sección, los ataques de Kike Quintana a la competencia han sido algo habitual. De hecho, hubo un día que no tuvo reparos en dirigirse a Sonsoles Ónega como "enana planetaria".

Pues este jueves, el sobrino de Ana Rosa Quintana volvía a usar parte de ese apelativo al hablar de 'Y ahora Sonsoles' después de que esta semana 'TardeAR' haya conseguido liderar por encima del programa de Antena 3 en dos de los tres días que llevamos de la semana a la espera de conocer el dato de este jueves y viernes.

Así, si el lunes fue 'Y ahora Sonsoles' el programa líder de la tarde, el martes y el miércoles ha sido 'TardeAR' quien ha liderado por encima de su competencia con un 10,7% y 844.000 frente al 9,6% y 776.000 del espacio de Antena 3 el martes y un 10,5% y 810.000 frente al 10,1% y 795.000 el miércoles.

Y eso es lo que ha llevado a Kike Quintana a soltarle un recado a 'Y ahora Sonsoles' desde su sección de 'TardeAR'. Lo hacía después de poner un cebo sobre Rosa Conde, la corresponsal del programa y de Telecinco en Miami a la que el sobrino de Ana Rosa la atacó por lo que hizo en su cobertura del último huracán.

"Esto que hemos visto si que es un cebo, concreto y al turrón, no como los que hacéis aquí cuando tenéis una supuesta exclusiva que vendemos más humo", empezaba diciendo Kike Quintana. "Esto es humo día sí y día también", apostillaba mientras Ana Rosa Quintana se ponía de pie.

La pulla de Kike Quintana a Sonsoles Ónega

Eso llevaba a que Kike Quintana le soltara una pulla a su tía por cuando dijo que ella no ficharía a Alejandra Rubio porque lo que buscaban ahora era fichajes disruptivos. "Esto es la moda ahora, como ahora lo que nos gusta es todo lo disruptivo pues nos ponemos de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a poner de pie", soltaba. "Es que no quieres que lo cuente y lo voy a contar, los cebos esos los hace él", replicaba Ana Rosa.

Y finalmente, Kike Quintana lanzaba ese dardazo a Sonsoles Ónega. "Es verdad, esa mierda la hago yo, pero mira que bien vamos ehhh, que vamos ganando al planetario team. Pero sí, vendemos mucho humo", sentenciaba el sobrino de la presentadora de 'TardeAR'.