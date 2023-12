El cruel mote de Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, contra Sonsoles Ónega en Telecinco

Si hay alguien en ‘TardeAR’ que ha demostrado no tener pelos en la lengua y ser un soplo de aire fresco entre tanto bien queda es Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana. Desde su estreno, el también guionista del programa no ha tenido reparos en lanzar zascas a diestro y siniestro a los colaboradores, a la directora Xelo Montesinos, a su propia tía y hasta a Sonsoles Ónega.

Hace unas semanas, Kike Quintana no se cortaba nada al hablar de cómo el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 iba sin publicidad. También de cómo la gente que había trabajado con Ana Rosa le traicionaba y se marchaba a otras cadenas en alusión a la propia Sonsoles o a Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo.

Pero este martes, el sobrino de Ana Rosa Quintana daba un paso más allá al dirigirse a Sonsoles Ónega con un mote que no pasaba desapercibido todo antes de hacer un anuncio muy importante de cara al próximo jueves y lo que se verá en ‘TardeAR’.

«Me he puesto al lado de la fan de Antonio Hidalgo. Es que mira, he dicho alguien que tiene tan mal gusto musical tiene que traer suerte porque Dios no quita todo en esta vida. Bueno, que por cierto lo voy a decir ahora, el jueves 14, o sea el jueves de la semana que viene voy a tener aquí a Antonio Hidalgo en Fila Zero», adelantaba Quique Kintana.

«Lo digo ya con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal. Que la enanita planetaria ya se sabe que siempre dice lo mismo, quédense con nosotros que lo vamos a pasar muy bien», sentenciaba el sobrino de Ana Rosa Quintana aludiendo de forma indirecta a Sonsoles.

Así, Kike Quintana no se cortaba al llamar «enanita planetaria» a Sonsoles Ónega haciendo alusión a su baja estatura y al hecho de haberse llevado el Premio Planeta por su última novela.