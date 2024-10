El sobrino de Ana Rosa hace esta mofa desde ‘TardeAR’ sobre la audiencia de Sonsoles Ónega

Raro es el día que Kike Quintana no da que hablar en su sección ‘Fila Zero’ en ‘TardeAR’. El guionista y sobrino de Ana Rosa ha demostrado no tener miedo a nada ni a nadie. Y es lo que ha demostrado en su última intervención al cuestionar tanto a su tía como a la directora y CEO de la productora, Unicorn Content. Pero además ha vuelto a lanzar un dardo hacia Sonsoles Ónega.

Así, Kike Quintana comenzaba su sección llamando la atención a su tía pues había dado paso a un vídeo en el que a ella misma le habían premiado con el Premio Ciudad de Alcalá. «Qué bonito, qué bien, oye que te das paso al vídeo donde te dan a ti tu el premio, es maravilloso», le soltaba. «Yo iba a pedir que le dieras paso tú pero como eres tan borde no lo he hecho», le replicaba Ana Rosa. «Si le iba a dar paso yo pero Mariconsu no se fía de mí», apostillaba Kike en alusión a Xelo Montesinos.

Tras ello, Kike Quintana se atrevía a criticar a su tía y a Xelo Montesinos por haber sido nombradas de nuevo entre las 100 mujeres más influyentes en la lista ForbesWomen. «¿Qué está pasando aquí? ¿Estas dos personas en qué puesto están? Si tú dices méteme», cuestionaba él. «Estamos entre 100 y las otras 98 son mujeres extraordinarias», defendía Ana Rosa. «¿Quiénes son Bárbara Rey y cuatro más?», replicaba Kike Quintana.

«Haz el favor de respetar a tu directora y consejera delegada», le advertía entonces Ana Rosa a su sobrino. «¿Pero cómo la voy a respetar a mi consejera delegada con ese pelo achicharrado?», soltaba Kike Quintana. «Es surfero, no achicharrado», defendía Ana Rosa. «¿Pero qué surfero si tiene cincuenta mil años donde va a surfear?», seguía atacando a la directora.

La crítica de Kike Quintana a ‘TardeAR’ y su pulla a Sonsoles Ónega

Después, Kike Quintana se atrevía a criticar la sintonía de ‘TardeAR’. «Es una mierda como un camión, ya me he cansado del Tardear uhhhh», sentenciaba. «Estoy de acuerdo», reconocía por su parte la presentadora. «Carlitos y yo, mi chiquitín vamos a proponer una sintonía nueva, algo fresquito. Una sintonía para esta nueva temporada, a ver si así ahora, que vamos ganando en audiencia a la otra cadena, pues nos disparamos del todo», recalcaba el guionista en clara alusión a su guerra con ‘Y ahora Sonsoles’.

Unas palabras que provocaban que Ana Rosa le mirara sabiendo que eso iba a dar que hablar. «Estoy de acuerdo en que hay que cambiar la sintonía», aseveraba Ana Rosa. «Es que no sé a quién se le ocurrió. ¿Cómo no vamos a empezar mal? Si escuchas eso lo que te dan ganas es de morirte o de cambiar de cadena», apostillaba sin ningún pudor.

«No, hombre la gente no cambia de cadena porque sabe lo que viene después», defendía la presentadora. «Claro porque sabe que vengo yo después. Entre Juan el pelanganos y yo te estamos remontando esto», comentaba Kike Quintana en alusión a él y a Juan Serrano, otro de los directores. «Oye, curiosamente los que menos salen», le contestaba Ana Rosa. «Porque lo poco gusta, salen esas gotitas y te agradan», concluía.