El sobrino de Ana Rosa critica en qué se ha convertido Bea Archidona tras su ascenso con ‘De Viernes’

Como cada martes, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana ha hecho acto de presencia en ‘TardeAR’ para sacar puntilla a todo lo que sucede dentro del programa de Telecinco. Y eso es lo que ha hecho con Beatriz Archidona, la sustituta de Quintana y presentadora de ‘De Viernes’.

Nada más sentarse con su tía en la ‘Fila Zero’, Kike Quintana decía lo que muchos piensan tanto del programa de su tía como de todos los magacines de la televisión. «Yo estoy ya de Bárbara y el rey…. Estoy hasta la Corona fíjate», le decía el guionista a la presentadora harto de que solo haya un monotema.

«Pero si hemos dado dos exclusivas hoy», se justificaba Ana Rosa aludiendo al bombazo que había dado Pilar Eyre de que el rey Juan Carlos I habría podido tener un idilio con Rafaella Carrá y a la exclusiva de Semana de que el rey Juan Carlos I aterrizó en su helicóptero en Cantora por los celos que tenía por la relación de Paquirri con Bárbara Rey.

«Yo no sabía que el rey se había pasado el Tinder. ¿A ti te fue a buscar en helicóptero? Porque viendo que iba a buscar a todas las famosas… Bueno a ti te iría a buscar en Cabify», le preguntaba entonces Kike Quintana a su tía. «No, yo no, no soy rubia», le contestaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Tú cuando estabas en ‘Veredicto’ eras un bollito», le decía Kike. «Pero era morena», aseveraba Ana Rosa. «Es verdad, la verdad es que eras sosita, no tenías mucha gracia. No como yo, que he sacado esa parte que tú no tenías», se atrevía a soltarle. «A ver si te contratan tantas veces como a mí», le replicaba ella.

La pulla de Kike Quintana a Beatriz Archidona: «Se ha vuelto tan pija»

Después, Kike Quintana le pedía a Leticia Requejo que se uniera a la Fila Zero porque le iba a dedicar un vídeo. Aunque la peor parte se la llevaba Beatriz Archidona. «Tú eres la segundona de corazón y yo quiero hablar de la segundona presentadora, que le han dado un programa los viernes y se ha vuelto tan pija que se cambia de ropa varias veces en la misma sección«, soltaba sin pudor sobre la presentadora de ‘De Viernes’.

Y es que en ‘TardeAR’ jugaron a cambiarle el color del jersey que llevó un día Beatriz Archidona en la tertulia VIP pues al ser de color verde como el mítico chroma, que se usa en televisión para poder extraer un color de una imagen o vídeo y reemplazar la zona que ocupaba ese color por otra imagen o vídeo, le pusieron varios colores durante toda la sección. «Es verdad que nos dimos cuenta de que le iba cambiando el jersey que traía», reconocía Ana Rosa. «Porque era verde como el chroma», le explicaba Kike a su tía que no entendía que pasó. «¿Te está dando una embolia?», le repreguntaba. «Es que no lo entendía», añadía Quintana.