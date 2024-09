Bea Archidona replica alto y claro a la crítica más repetida a la entrevista póstuma a Julián Muñoz

Este miércoles, 25 de septiembre, Telecinco emitió un programa especial de ‘¡De Viernes!’ con una entrevista póstuma a Julián Muñoz, fallecido un día antes a causa de un cáncer de pulmón. El especial conducido por Santi Acosta y Bea Archidona arrolló en audiencias, otorgando el récord histórico al programa con un espectacular 19,9% de cuota de pantalla.

Julián Muñoz ofreció a este mismo programa su última entrevista en vida, emitida el pasado viernes 13 de septiembre. Pero grabó otra que él mismo pidió que se emitiera tras su muerte, y en la que, entre otras muchas cosas, pedía perdón «al pueblo de Marbella». La entrevista se grabó el pasado 3 de septiembre, y sobre ella se ha pronunciado el realizador de la misma, Santi Acosta.

«Es una entrevista a corazón abierto», explicó el presentador este martes en ‘TardeAR’, desde el tanatorio marbellí donde se velaron los restos del exalcalde. «Lo primero que nos dice es que él podía haber evitado la cárcel y seguir siendo alcalde de Marbella», añadió, antes de anunciar que «Julián también nos cuenta cuánto dinero le costó su relación con Isabel Pantoja».

«Cuando te habla alguien que sabe que se va a morir, es brutal. Vais a entender por qué no ha hablado antes para no incriminar a ciertas personas más de la cuenta», aseguró Santi Acosta. En esa conexión con el presentador de ‘¡De viernes!’, Isabel Rábago se mostró reacia a la entrevista: «Hay una realidad jurídica. ¿Cuánto de diferente es la realidad que te ha contado a ti en esa entrevista con la realidad jurídica que nos sabemos todos de memoria?». Además, dejó claro que ella «no piensa maquillar la figura de ningún corrupto».

Bea Archidona defiende la entrevista a Julián Muñoz

Isabel Rábago, que en su momento cubrió el escándalo de corrupción conocido como ‘Operación Malaya’, formuló otras preguntas a su compañero de cadena: «¿Hay una versión B que no la ha contado por que no puedo en su momento? ¿A ti te ha sorprendido? A mí, que sabes que Malaya me la sé de memoria, ¿me va a sorprender o lo voy a poner en duda?». «Vas a entender porque ha hecho muchas cosas y porque no ha hablado antes para incriminar a más gente de la cuenta. Pero él es absolutamente sincero y reconoce sus delitos», sentenció Santi Acosta.

La que también ha defendido la entrevista póstuma a Julián Muñoz ha sido la otra presentadora del programa, Bea Archidona. Lo ha hecho en ‘TardeAR’, donde también trabaja: «Aquí no se va a blanquear a nadie porque hay un hecho judicializado y hay unas condenas«. «Esto es la intrahistoria que hay detrás de todo esto. De cómo él sabía que se iba a morir. Lo contó todo. Son dos horas y media con las memorias de Julián sobre la mesa», añadió la presentadora.

Además, Beatriz Archidona también dejó claro que «habla de cómo es el funcionamiento de Cantora. Habla de Agustín, de doña Ana. Agustín no sale bien parado. No tenía buena relación. Pero a Agustín tampoco le gustaba Julián. Habla de doña Ana y de Isa Pi. Habla con cariño de ella y todo lo que pasó del caso Malaya». Sobre Isabel Pantoja, la presentadora asegura que «contará las visitas a la cárcel, el vis a vis…».