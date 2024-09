Isabel Rábago, cruda ante la entrevista póstuma a Julián Muñoz en ‘De Viernes’: «No voy a maquillar su figura»

Este martes, 24 de septiembre, hemos amanecido con la noticia de la muerte de Julián Muñoz a los 76 años a causa de un cáncer de pulmón. Tras conocerse la noticia, todos los programas han recordado la figura del exalcalde de Marbella, así como su mediática relación con Isabel Pantoja. En ‘La mirada crítica’, Isabel Rábago ha rememorado cuando cubrió el caso Malaya.

«Yo aterricé en Marbella una semana antes de que estallara la operación Malaya y me topé con todos los personajes, sobre todo con Julián Muñoz. Hoy muere para mí el símbolo de la corrupción. Decimos adiós a un personaje que exhibió como si fuese una auténtica pornografía la corrupción española», criticó la periodista, que considera inaceptable que ahora se santifique a un corrupto como fue Julián Muñoz.

Cabe recordar, además, que el exalcalde ha muerto sin devolver los 46 millones de euros que debía a Marbella. Isabel Rábago ha recordado que «la historia está contada en una sentencia. Una sentencia que narraba el modus operandi de toda esta banda que convirtió Marbella en su particular empresa. Yo creo que tampoco hay que maquillar la figura de un corrupto. Jamás lo haré». De esta forma se muestra contraria a la entrevista póstuma a Julián Muñoz que Telecinco emitirá este miércoles, 25 de septiembre.

Isabel Rábago, muy dura con Julián Muñoz: «Se jactaba de ser un corrupto»

Sobre si el marido de Mayte Zaldívar, con la que se volvió a casar hace algunas semanas, murió arrepentido de sus actos, como él mismo ha dicho, Isabel Rábago lo tiene claro: «Bueno, es lo que tiene cuando tú estás a las puertas de la muerte. Si hubiera estado arrepentido hubiera tomado otras medidas. No fue el chico de los recados de Jesús Gil. Fue una persona que ejerció de corrupto y se jactaba de ser un corrupto».

E insiste: «No voy a maquillar esta figura. Le perseguí mucho tiempo, muchos meses y muchos años por mil motivos. Me llevaba estupendamente con él, pero era un corrupto», sentencia la colaboradora televisiva.

Un día después de la muerte de Julián Muñoz, Telecinco emitirá, bajo el nombre ‘edición especial de ¡De viernes!’, una entrevista póstuma a la expareja de Isabel Pantoja que fue realizada por Santi Acosta. Cabe recordar que hace quince días ya se emitió en el mismo programa su última entrevista en vida. Sin embargo, se guardaba en el cajón otra que él pidió que se emitiera tras su muerte.

Santi Acosta defiende su entrevista a Julián Muñoz

Precisamente el presentador ha sido uno de los rostros conocidos que se han desplazado hasta el tanatorio de Marbella para dar su último adiós a su exalcalde. ‘TardeAR’ ha conectado con él, momento en el que Isabel Rábago, presente en el programa, ha aprovechado para darle la enhorabuena: «Felicidades por la entrevista. Mañana estaremos todos delante».

Eso sí, acto seguido, la periodista le ha hecho una pregunta: «Hay una realidad jurídica. ¿Cuánto de diferente es la realidad que te ha contado a ti en esa entrevista con la realidad jurídica que nos sabemos todos de memoria?». A lo que Santi Acosta ha respondido que «la realidad jurídica él la acepta. Él reconoce sus delitos».

«¿Hay una versión B que no la ha contado por que no pudo en su momento? ¿A ti te ha sorprendido? A mí, que sabes que Malaya me la sé de memoria, ¿me va a sorprender o la voy a poner en duda?», ha insistido la colaboradora. «Vas a entender por qué ha hecho muchas cosas y por qué no ha hablado antes para incriminar a más gente de la cuenta. Pero él es absolutamente sincero», asegura el presentador.

«Estamos ante una entrevista que nos estan diciendo que vamos a descubrir lo que no sabemos. Cuánto le ha costado a la Pantoja Julián Muñoz. Bueno, eso está cuantificado en la sentencia», ha concluido Isabel Rábago, antes de poner fin a la conexión.