Maniobra sorpresa en Telecinco: ‘De Viernes’ adelanta su emisión para ofrecer esta gran exclusiva

Tras la muerte de Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y personaje de la crónica social de los últimos 20 años, Telecinco ha decidido mover ficha y anuncia un especial de ‘De Viernes’ para este miércoles 25 de septiembre a las 22:00 horas con la entrevista póstuma a Julián.

Hace unas semanas, Santi Acosta ya pudo entrevistar a Julián Muñoz en ‘De Viernes’ poco antes de que ingresara en el hospital en el que ha fallecido a los 76 años de edad. Pero hubo parte de esa entrevista que no se emitió por petición del propio ex-político.

Y es que Julián solicitó que dicha entrevista de ‘De Viernes’ se emitiera una vez él muriera. «Me voy en paz y sobre todo feliz», asegura Julián Muñoz. «No quieres que esta entrevista se emita hasta que tu hayas muerto», expresa Santi Acosta. «¿Son muchas las cosas que no puedes contar en vida?», cuestiona el presentador.

«Quiero que se sepa por lo menos, un poco, de la verdad de Marbella, pero no quiero que se emita hasta que yo me muera. Cada uno con su verdad, pero la verdad es esta», sentencia Julián Muñoz en esta entrevista póstuma con la que pretende contar lo que hasta ahora no ha contado del Caso Malaya por el que fue condenado a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por delitos de fraude y prevaricación.

"Quiero que esta entrevista se emita cuando yo me muera"@telecincoes emite mañana miércoles a las 22:00h en un especial de ¡De Viernes! una entrevista póstuma concedida por Julián Muñoz a Santi Acosta para hacerse pública tras su fallecimiento pic.twitter.com/IguHOEd5gl — Mediaset España (@mediasetcom) September 24, 2024

De esta forma, Telecinco modifica su prime time del miércoles y sustituye ‘El rival más débil’ y ‘La verdad de…’ por una edición especial de ‘De Viernes’ con Santi Acosta y Beatriz Archidona con la última entrevista de Julián Muñoz y el análisis de la misma por parte de los colaboradores.

Con esta estrategia Telecinco duplicará esta semana uno de los programas estrella de su programación después de que el pasado viernes el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta se quedara muy cerca del liderazgo frente a ‘La Voz’ con la primera entrevista de José María Almoguera.