Kike Quintana se burla de Cristina Tárrega en ‘TardeAR’ y su tía Ana Rosa le para los pies: «Déjala»

Como cada martes, Kike Quintana se ha puesto al frente de su propia sección ‘Fila Zero’ en la que analiza con humor algunas de las cuestiones que pasan en ‘TardeAR’. Y esta semana, el sobrino de Ana Rosa ha querido recordar cómo su tía no para de meterse con él por estar gordo. Y para ver si haría lo mismo con otros compañeros no ha dudado en «engordar» a algunos colaboradores como Xavier Sardá o Cristina Tárrega.

«Otra vez llamándome ayer gordo. Me he dado cuenta de que tú no paras de decir que estoy gordo, al final la autoestima se me va a resentir», le espetaba Kike Quintana a su tía antes de poner un vídeo en el que se recopilaban momentos en los que Ana Rosa y otros colaboradores de ‘TardeAR’ se metían con sus kilos de más.

Tras el vídeo, Ana Rosa Quintana aseguraba que ella solo se preocupaba por la salud de su sobrino. «Yo solo me preocupo por tu salud. Haz el favor de adelgazar», se justificaba la presentadora de ‘TardeAR’. «Yo te voy a hacer una cosa para que aceptes a los gordos como yo», le contestaba su sobrino. «No, si a mí los gordos me caen muy bien», aseveraba ella.

«No te caen bien, si me estás haciendo todo el rato bullying. Por cierto que buen restaurante El Bulli, que bien se comía allí», soltaba con ironía Kike Quintana. «He cogido a cuatro colaboradores normales y he dicho los voy a poner gordos a ver a mi tía cómo le gustan más si como están ahora o con un poco se sobrepeso», le advertía el guionista de ‘TardeAR’ a su tía.

Kike Quintana se burla de Sardá y Cristina Tárrega en ‘TardeAR’

Justo después ponía una foto de Xavier Sardá junto a otra en la que aparecía Jabba el Hutt, el célebre personaje de ‘Star Wars’ con unas gafas y el pelo de Sardá. «Marciano o gordo, ¿cómo te gusta más?», le cuestionaba Kike a su tía. «A mi como está», respondía Ana Rosa. «A mi el segundo porque seguro que la cabeza la tiene mejor», soltaba Kike a modo de pulla hacia el colaborador.

En segundo lugar comparaba a Alejandro Requeijo con Diego el Cigala. Después ponía una foto de la propia Ana Rosa junto a una fotografía de Kike Quintana con el pelo y las gafas de su tía y un vestido. «A mi personalmente me gusta más la segunda», aseveraba el sobrino.

Y para acabar usaba a Cristina Tárrega y su tía le advertía pidiéndole que «deja en paz a la Tárrega». «¿Qué pasaría si a Cristina Tárrega la metemos en la inteligencia artificial y le ponemos unos kilos de más? ¡Que se nos queda igual», confesaba Kike Quintana. «No nos da más de sí», apostillaba. «Porque está en su peso», defendía Ana Rosa. «Claro, va a ser por eso», concluía Kike.