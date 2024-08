«Por ahí no»: La advertencia de Cristina Tárrega por el gesto de una invitada en ‘La vida sin filtros’

Este sábado 10 de agosto, Cristina Tárrega recibió en ‘La vida sin filtros’, la visita de Iván y Abril. Se trata de una pareja que, aunque para ellos es tradicional, a la vista de los colaboradores del programa, mantienen una relación tóxica debido a los celos por parte de ambos.

Sin embargo, la pareja no considera que su relación sea tóxica, ya que, según cuentan, no hay secretos entre ellos y comparten todo lo que tienen en sus teléfonos móviles. Iván reconoce ser celoso y Abril quiere demostrarle que puede confiar en ella, diciéndole incluso la contraseña de su teléfono.

«Nuestra relación se basa en el respeto y en no ocultarnos nada», asegura la joven a Cristina Tárrega. Pero la cosa se complica cuando el equipo del programa le comunica a la presentadora que ambos han dejado de seguir a chicos y chicas en sus redes sociales para, de esta forma, contentar al otro. Si bien ellos dejan claro que nadie les ha obligado a hacerlo.

Cristina Tárrega advierte a una invitada por el gesto hacia su novio

Unos invitados de ‘La vida sin filtros’

Abril e Iván acudieron al programa de Telecinco para reencontrarse con Hamza, el exnovio de ella, que también era amigo de él. Tras una conversación en la que Hamza decía sentirse traicionado por la relación que ahora mantiene su amigo con su expareja, finalmente ha llegado el momento de la reconciliación.

Los dos chicos han sido los primeros en darse un abrazo para sellar la paz. Acto seguido, han pedido a Abril que ella también inicie un acercamiento con su ex. Pero, antes de abrazarle, ha echado una mirada a su novio, un gesto que Cristina Tárrega no ha pasado por alto. «¿Y por qué le miras a él? ¿Te tiene que dar permiso?«, le preguntaba la presentadora, antes de darla un consejo a la joven.

«A mí todo me parece fantástico. Sois jóvenes y tenéis toda la vida por delante. No sabemos si acabaréis casados, con veinte hijos y tal, pero no puedes mirar a tu novio para que te dé la autorización para darle un abrazo a tu exnovio«, le espetó la comunicadora valenciana.

«Por ahí no. Para darle un abrazo a tu exnovio, sigues respetando a Iván. No hace falta que lo mires para el consentimiento», le reprocha Cristina Tárrega. Abril prefirió no responder, por lo que la presentadora se despidió de ellos. Mientras la pareja se marchaba del plató, Tárrega le pidió a Iván que cuidara de su novia, a lo que él respondió: «Es lo que hago, es la mujer de mi vida».