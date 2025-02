Así fue el debut de Miguel Lago en Telemadrid: de su guiño a Ayuso al dardazo a David Broncano

Este viernes, Telemadrid estrenó 'La noche golfa', su nuevo espacio de entretenimiento y entrevistas con Miguel Lago. El cómico y colaborador de 'Y ahora Sonsoles' debuta como presentador en solitario en la cadena autonómica madrileña para convertirse en el nuevo David Broncano o Pablo Motos.

Ya antes de su estreno, Miguel Lago no dudó en hacer toda una declaración de intenciones dejando claro que pese a estar en una cadena más pequeña llega para estar en la misma liga que 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. "Aunque esté en Telemadrid juego en la misma liga que Pablo Motos y David Broncano, con la diferencia de que voy con un utilitario y no con un Fórmula 1. Pero luego la carrera es muy larga", aseguraba en unas declaraciones recogidas por Bluper.

Pues bien, en el estreno de 'La noche golfa' de Miguel Lago hubo claras referencias tanto a David Broncano como a Pablo Motos y El Gran Wyoming. Así, Raúl Massana, uno de sus colaboradores no dudó en desplazarse hasta las inmediaciones del Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba 'La Revuelta'. "David Broncano no te podemos quitar audiencia, pero si te podemos quitar el público", aseguraba el cómico.

Otra de las colaboradoras, Mayte comentaba que "yo he venido aquí a robar público a Pablo Motos". "Yo he venido a robar público a 'El Intermedio' pero aquí no hay nadie", suelta Álex Gozalo en un descampado bromeando con la audiencia del programa de La Sexta.

"Estamos buscando a público nuevo, realmente es una mentira, no somos de este programa, somos infiltrados de otro programa y estamos buscando público nuevo", les explicaba Massana. "Hola chicas que no llevo un arma por favor venir aquí, ¿venís de público a 'El Hormiguero'?", les preguntaba por su parte Mayte.

Tras ello, Raúl Massana conseguía hablar con un hombre que acudía a 'La Revuelta' y le cuestionaba si prefería a David Broncano antes que Miguel Lago. "Espabila, aprende Miguel Lago", le suelta el hombre. Por su parte, Mayte trata de comprar con dinero al público de Pablo Motos. Y por su lado, Álex bromeaba con que en una columna ponía "Babylon". "Esto debe ser el último pilar que queda, a lo mejor está Carlos todavía", añadía en alusión al programa de Carlos Latre en Telecinco que fue cancelado tras solo un mes de emisión.

La pulla de Miguel Lago a David Broncano por su sueldo en TVE

Antes de arrancar el programa y tras llamar a su abuela, Miguel Lago no dudó en ironizar con que Ayuso le había puesto en Telemadrid. ". "Miguel Lago en Telemadrid, ha habido gente que lo ha visto muy natural, han dicho '¡ya estaba claro, Ayuso le ha dado un programa al facha!", aseveraba el cómico. "¡Teleayuso trayendo a Lago a blanquear el fascismo. Pues mira, no te lo voy a negar, le gusto a la señora. Es la realidad. Le gusto a la señora. La presidenta me ve y automáticamente… No se pone como la ministra de Hacienda cuando mira a Sánchez, pero oye", añadía con sorna.

"Para todos aquellos que insisten en esta idea, quiero decir que no, lamentablemente no funciona así. Lo que me avalan son 25 años de carrera, eso es que lo que me ha llevado hasta aquí. Y, sobre todo, insisto: Ayuso no me ha dado ningún programa ¿Por qué? Porque si Pedro Sánchez no se lo ha dado a Broncano, Ayuso a mí tampoco", concluyó entre risas.

Así ha empezado Miguel Lago su "Noche golfa" en Telemadrid pic.twitter.com/ggfbbrFBI7 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 8, 2025

Por si fuera poco, Miguel Lago también ironizó con lo difícil que es conseguir tener a un invitado como David Bustamante en su programa. "Para que un invitado pueda venir aquí primero ha tenido que ir a 'El Hormiguero', ahora ha tenido que ir a 'La revuelta' después ha tenido que pasar por Marc Giró, después le toca Henar con 'Al cielo con ella', después le toca 'Pasapalabra', luego 'MasterChef', las mañanas de La 1...", bromeaba otro de sus colaboradores.

"O sea después de ir a 'El Hormiguero', a 'La Revuelta', a Marc Giró, de ir con Henar, La Pija y la quinqui, a 'Pasapalabra', a 'Espejo Público' y de encontrármelo en el pasillo de Sonsoles vengan aquí", proseguía diciendo Miguel Lago. "Y puede pasar que después de pasar tanto tiempo tenga que ir a 'El Hormiguero' otra vez", sentenciaba su colaborador.

Cuando ya estaba entrevistando a David Bustamante y el cantante le preguntaba si podía llevarse la taza del programa, Miguel Lago soltaba una última pulla a David Broncano. "Tenemos el presupuesto de todo el programa que tiene Broncano para el catering", soltaba el cómico.