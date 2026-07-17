Sentencia generalizada al documental sobre Miguel Ángel Blanco en Netflix de Jon Sistiaga que está dando que hablar

Hace una semana que Netflix estrenó 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', un documental dirigido por el periodista Jon Sistiaga ('Proyecto Sistiaga', 'Otro enfoque') junto a Juanjo López y que reconstruye el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA hace 29 años. Un proyecto que está dando mucho que hablar en redes sociales donde muchos han expresado su opinión, entre ellos la periodista Rosa Villacastín.
Para reconstruir aquella historia, el documental cuenta con la participación de hasta 30 testimonios, entre ellos el de Felipe VI, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y señala la importancia de nunca perder la memoria. "Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos y qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación", expone el Rey en el avance del documental que ha lanzado Netflix.
Asimismo, la docuserie cuenta con la participación de quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones personales e institucionales más complejas durante esas 48 horas, como el que en su momento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco.
Recordando aquella carrera contrarreloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo, miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda de Miguel Ángel durante su secuestro, y hasta los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.
Jon Sistiaga, reputado periodista que ha trabajado en numerosos conflictos alrededor del mundo, era entonces un reportero de 29 años que fue enviado a cubrir la noticia sobre el terreno. Sistiaga se convierte en narrador en este documental, ayudando al espectador a navegar por aquellos días a través del testimonio de múltiples voces que los vivieron en primera persona, todo ello gracias a la visión que le da haber estado allí cuando todo ocurrió.
Así es 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'
'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.
Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta. Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales.
La audiencia da su veredicto al documental sobre Miguel Ángel Blanco en Netflix
Como decimos, desde su estreno el pasado 10 de julio, el estreno de la película documental está liderando el ranking de los contenidos más vistos de Netflix. De esta forma ocupa la primera posición en el ranking de documentales más vistos en nuestro país, se alza como el segundo contenido más visto en España dentro del género de películas y es la cuarta tendencia global en la plataforma.
También, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el trabajo realizado por Jon Sistiaga. Son muchas las voces que alaban a Netflix por apostar por 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' y algunos incluso destacan que deberían de ponerlo como visionado obligatorio en los institutos para que los jóvenes conozcan bien lo que pasó en aquellos días.
Una de las que ha sentenciado lo que piensa del documental ha sido Rosa Villacastín. Así, la periodista no ha dudado en felicitar a Jon Sistiaga por su trabajo. "Felicidades, magnífico el documental sobre Miguel Angel Blanco. Un puntazo las declaraciones del Rey Felipe, y de tanta gente como vivió el secuestro y asesinato de MAB. Que gran periodista eres. Estuve pegada a la tele sin moverme", escribió en su cuenta de "X".
"Espeluznante. El documental sobre Miguel Ángel Blanco, de @NetflixES, consigue transmitir el terror de la época gracias a un ejercicio de documentación ejemplar", destaca otro usuario. Y son muchos los usuarios que recomiendan a sus seguidores que lo vean.
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