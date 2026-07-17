Sentencia generalizada al documental sobre Miguel Ángel Blanco en Netflix de Jon Sistiaga que está dando que hablar

Hace una semana que Netflix estrenó 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', un documental dirigido por el periodista Jon Sistiaga ('Proyecto Sistiaga', 'Otro enfoque') junto a Juanjo López y que reconstruye el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA hace 29 años. Un proyecto que está dando mucho que hablar en redes sociales donde muchos han expresado su opinión, entre ellos la periodista Rosa Villacastín.

Para reconstruir aquella historia, el documental cuenta con la participación de hasta 30 testimonios, entre ellos el de Felipe VI, que comparte sus reflexiones sobre cómo vivió el entonces Príncipe de Asturias, también con 29 años, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y señala la importancia de nunca perder la memoria. "Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos y qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación", expone el Rey en el avance del documental que ha lanzado Netflix.

Asimismo, la docuserie cuenta con la participación de quienes tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones personales e institucionales más complejas durante esas 48 horas, como el que en su momento era el presidente del Gobierno, José María Aznar, el que era ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el alcalde de Ermua, Carlos Totorika, así como la hermana de Miguel Ángel, María del Mar Blanco.

Recordando aquella carrera contrarreloj, participan desde periodistas que estaban en primera línea de la noticia a las figuras institucionales de diversos partidos políticos que tuvieron un papel clave en la movilización social y política, amigos y compañeros de grupo de Miguel Ángel, compañeros de trabajo, miembros del operativo policial, miembros de la Ertzaintza que participaron en las labores de búsqueda de Miguel Ángel durante su secuestro, y hasta los médicos que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, entre los que se encuentran Jaime Segalés, Juan Cabezas, Francisco Vázquez, Imanol Rodríguez y el doctor Francisco García Urra.

Jon Sistiaga, reputado periodista que ha trabajado en numerosos conflictos alrededor del mundo, era entonces un reportero de 29 años que fue enviado a cubrir la noticia sobre el terreno. Sistiaga se convierte en narrador en este documental, ayudando al espectador a navegar por aquellos días a través del testimonio de múltiples voces que los vivieron en primera persona, todo ello gracias a la visión que le da haber estado allí cuando todo ocurrió.

Así es 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'

'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella. Cuando se cumplen 29 años de la muerte del joven de Ermua, los mismos años que tenía en el momento de su asesinato, este documental recuerda aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA.

Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta. Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales.

La audiencia da su veredicto al documental sobre Miguel Ángel Blanco en Netflix

Como decimos, desde su estreno el pasado 10 de julio, el estreno de la película documental está liderando el ranking de los contenidos más vistos de Netflix. De esta forma ocupa la primera posición en el ranking de documentales más vistos en nuestro país, se alza como el segundo contenido más visto en España dentro del género de películas y es la cuarta tendencia global en la plataforma.

También, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el trabajo realizado por Jon Sistiaga. Son muchas las voces que alaban a Netflix por apostar por 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' y algunos incluso destacan que deberían de ponerlo como visionado obligatorio en los institutos para que los jóvenes conozcan bien lo que pasó en aquellos días.

Una de las que ha sentenciado lo que piensa del documental ha sido Rosa Villacastín. Así, la periodista no ha dudado en felicitar a Jon Sistiaga por su trabajo. "Felicidades, magnífico el documental sobre Miguel Angel Blanco. Un puntazo las declaraciones del Rey Felipe, y de tanta gente como vivió el secuestro y asesinato de MAB. Que gran periodista eres. Estuve pegada a la tele sin moverme", escribió en su cuenta de "X".

"Espeluznante. El documental sobre Miguel Ángel Blanco, de @NetflixES, consigue transmitir el terror de la época gracias a un ejercicio de documentación ejemplar", destaca otro usuario. Y son muchos los usuarios que recomiendan a sus seguidores que lo vean.

@jonsistiaga: Felicidades, magnífico el documental sobre Miguel Angel Blanco. Un puntazo las declaraciones del Rey Felipe, y de tanta gente como vivió el secuestro y asesinato de MAB. Que gran periodista eres. Estuve pegada a la tele sin moverme.♥️ — rosa villacastin (@RosaVillacastin) July 12, 2026

Espeluznante. El documental sobre Miguel Ángel Blanco, de @NetflixES, consigue transmitir el terror de la época gracias a un ejercicio de documentación ejemplar.



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/X1SpEUi65V — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) July 11, 2026

Acabo de ver “Miguel Angel Blanco : las 48 horas que lo cambiaron todo” en @netflix . Recuerdo aquellos días, recuerdo el sentir generalizado y creo que en aquel momento se podía haber acabado con ETA y sus representantes políticos.

Buen documental de Jon Sistiaga y Juanjo López pic.twitter.com/Ta9UzVrA90 — Antonio (@manresab) July 15, 2026

En nuevo documental sobre Miguel Ángel Blanco es muy necesario. 29 años después de su asesinato por ETA hace falta más justicia pero, al menos, no lo olvidemos... @NetflixES @jonsistiaga



Todos nos acordamos dónde estábamos aquellos días de 1997. #Meacuerdoperfectamente pic.twitter.com/43xYGKPQ5l — Elena Salamanca (@Elena_Salamanca) July 16, 2026

Muy recomendando el documental de Miguel Ángel Blanco en Netflix — saan🌻 (@Saansaanchez7) July 14, 2026

Magnífico el documental de Miguel Angel Blanco — Miss Hepburn (@2Hepburn) July 13, 2026

Ayer vi el documental de Miguel Angel Blanco en Netflix. Lo recomiendo muy mucho. — Paco Román (@Pako_roman) July 13, 2026

Recomiendo a todos los adolescentes que vean el documental de @netflix dedicado a Miguel Angel Blanco y lo que supuso para un país entero. Más documentales así por favor!! — david morente rivas (@costalerodedios) July 12, 2026

Excepcional el documental de Jon Sistiaga, sobre Miguel Angel Blanco.

Te recuerda los momentos que vivimos hasta el trágico final .

He animado a mi hijo a que lo vea, y le ha impresionado bastante, ver a toda España entregada a una misma causa.

Enhorabuena a este periodista. — Sara (@romaros7) July 12, 2026

No suelo publicar mucho en X, pero el documental de Netflix sobre Miguel Ángel Blanco me parece increíble. Invito a toda la gente joven, y a quien no conozca su historia, a verlo.



Conocer lo que pasó es fundamental para entender la España de hoy. pic.twitter.com/fuzkTCt6bB — Inés❤️ (@Inesportilloo10) July 16, 2026

Excelente el documental de Miguel Angel Blanco. Que el espíritu de Ermua vuelva a golpear con fuerza, sobre todo a los jóvenes del Pais Vasco. Todavía les queda mucha vergüenza por sentir — pilar olmedo (@polmedo79) July 12, 2026

Increíble documental estrenado hoy. Pensé en el gran Constantino Carvallo, que nos hizo reflexionar sobre Miguel Angel Blanco, y sus enseñanzas en Los Reyes Rojos sobre la educación y la vida en democraciahttps://t.co/16spKrFNIt — mercator pravda (@chileanflake) July 11, 2026

Demoledor el documental de @jonsistiaga sobre Miguel Angel Blanco.



Disponible en Netflix.



Trabajazo. — Adrián Gebé (@AdrianGebe) July 10, 2026

Anoche vi el documental de Netflix "MIGUEL ANGEL BLANCO".

Lo recuerdo todo. Ese día estaba en la playa. De regreso escuchábamos la radio.

No entiendo como en 25 años hemos podido degenerar tanto los españoles.

Lo que hicimos a raíz del asesinato no lo veré de nuevo jamás 🥺 — 🅱las 🇪🇸🇪🇺 (@Blas555555) July 14, 2026